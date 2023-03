Saiba como assistir ao jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Corinthians

Onde vai passar Ceará x Corinthians sub 20 hoje online no Brasileirão - 22/03

Onde vai passar Ceará x Corinthians sub 20 hoje online no Brasileirão – 22/03

O Estádio Cidade Vozão, no Ceará, vai receber o duelo entre o Ceará e o Corinthians sub 20 nesta quarta-feira, 22 de março, pela quarta rodada do Brasileirão na categoria de base. A bola rola às 15h (Horário de Brasília), pelo grupo A na primeira fase da competição.

O Corinthians se mantém na liderança do grupo com sete pontos, enquanto o Ceará vem na oitava posição da tabela com três somados.

O jogo do Corinthians sub 20 hoje terá transmissão no Youtube.

Como assistir Corinthians sub 20 hoje no Youtube

Como nenhum canal de TV vai transmitir, o torcedor terá de sintonizar os canais Vôzao TV ou Corinthians TV no Youtube para assistir ao vivo o duelo do Brasileirão na categoria.

Não precisa se cadastrar no site ou no canal para ter acesso às imagens, é totalmente gratuito. Basta encontrar o link ao vivo, dar play e torcer pelo clube do coração. Dá para assistir no site ou nos aplicativos para smartv, celular ou tablet.

Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2023

Campanha do Corinthians

Pelo grupo A no Brasileirão, o Corinthians contabiliza sete pontos em primeiro lugar na classificação, somando duas vitórias e um empate. O Timão ainda não perdeu na competição, o que lhe garante a melhor campanha no grupo.

Corinthians 4 x 0 Flamengo

Internacional 2 x 2 Corinthians

Corinthians 4 x 1 RB Bragantino

Classificação do Brasileirão

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro Sub 20.

GRUPO A

1 Corinthians - 7 pontos

2 América MG - 6 pontos

3 Flamengo - 6 pontos

4 Cuiabá - 5 pontos

5 Internacional - 5 pontos

6 Botafogo - 4 pontos

7 Atlético MG - 3 pontos

8 Ceará - 3 pontos

9 Fluminense - 2 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

GRUPO B

1 Bahia - 9 pontos

2 Santos - 7 pontos

3 Palmeiras - 6 pontos

4 Cruzeiro - 6 pontos

5 Grêmio - 6 pontos

6 Athletico PR - 4 pontos

7 São Paulo - 3 pontos

8 Fortaleza - 3 pontos

9 Goiás - 0 pontos

10 Atlético GO - 0 pontos

Leia também

Qual foi o último título do Corinthians?