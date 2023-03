Saiba onde assistir ao jogo do Flamengo sub 20 hoje. Foto: Reprodução Paula Reis / CRF

Onde assistir Flamengo x RB Bragantino sub 20 hoje no Brasileirão – 22/03

Pela quarta rodada do grupo A no Brasileirão Sub-20, as equipes de Flamengo e RB Bragantino entram em campo para disputarem os três pontos nesta quarta-feira, 22 de março, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. A bola rola às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

O Rubro-Negro vem de vitória diante do Botafogo no clássico, enquanto o Braga perdeu para o Corinthians.

Transmissão jogo do Flamengo x Bragantino sub 20 hoje

O jogo do Flamengo sub-20 hoje vai passar na FlaTV do Youtube, ao vivo para todos os estados do Brasil de graça. O torcedor pode assistir no computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Não precisa se inscrever no canal ou pagar para assistir a partida do Brasileirão hoje. Basta acessar a plataforma, encontrar o link ao vivo do jogo entre Flamengo e Bragantino, clicar, dar play e curtir do conforto da sua casa.

Arbitragem

O grupo de árbitros determinado para apitar Flamengo e RB Bragantino nesta quarta-feira é do estado do Rio de Janeiro. O responsável por apitar será Tarcizo Pinheiro Caetano.

Os assistentes vão ser Lilian da Silva Fernandes Bruno e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis, de acordo com a escala da CBF. O quarto árbitro será Ewerton Marques Ribeiro.

Já o analista de campo é Marcelo Silva Nascimento. Não tem VAR no Brasileirão da categoria.

Quem está liderando o Brasileirão sub-20?

No grupo A, o Corinthians é o líder com sete pontos, enquanto no grupo B o time do Bahia, com nove, lidera a classificação na primeira fase.

Vinte clubes disputam o Campeonato Brasileiro Sub 20. Eles são divididos em dois grupos de dez cada, onde jogam entre si por nove rodadas em pontos corridos. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Campanha do Flamengo

Pelo grupo A no Brasileirão, o Flamengo contabiliza seis pontos em terceiro lugar na classificação com duas vitórias e uma derrota.

Corinthians 4 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Fluminense

Botafogo 0 x 1 Flamengo

