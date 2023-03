Onde assistir o jogo do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste - 22/03/23

Onde assistir o jogo do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste – 22/03/23

Praticamente classificado para as quartas de final, o Sergipe busca uma melhor colocação na primeira fase da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 22/03, o elenco vai enfrentar o Sampaio Corrêa às 21h30 (Horário de Brasília), onde o jogo do Sampaio Corrêa vai ser no Estádio Batistão, em Acaraju.

O Sampaio não tem mais chances de se classificar pelo grupo A, enquanto o Sergipe vem na terceira posição com 10 pontos no grupo B, com a oportunidade de fechar a primeira fase na liderança.

Qual é o horário do jogo do Sampaio hoje?

O jogo do Sampaio Corrêa hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília. Todos os jogos da última rodada da Copa do Nordeste tem início no mesmo horário.

Nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar mais cedo, às 20h30, pelo fuso horário próprio que eles possum.

Onde vai passar Sergipe x Sampaio Corrêa hoje ao vivo

O pay-per-view Nosso Futebol vai transmitir o jogo do Sampaio Corrêa hoje, disponível nas operadoras da Claro, DirecTV GO e a Sky por valor extra na mensalidade.

É preciso comprar o pacote de canais de futebol para assistir ao duelo da Copa do Nordeste. Entre em contato com o seu operador para adquirir. A Sky e o DirecTV GO disponibiliza a plataforma por R$ 14,90, enquanto na Claro o valor é de R$ 19,90 por mês.

Critério de desempate na Copa do Nordeste

Em caso de empate nos pontos ganhos entre dois ou mais clubes no mesmo grupo durante a primeira fase, o desempate será feito seguindo os critérios disponíveis no regulamento da Copa do Nordeste.

O primeiro critério é quem possui o maior número de vitórias. Depois, o maior saldo de gols e em terceiro o maior número de gols pró na primeira fase.

Confira todos os critérios em ordem.

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

Como é o chaveamento da Copa do Nordeste?

Oito equipes disputarão as quartas de final da Copa do Nordeste, sendo os quatro primeiros do grupo A e as outras quatro do grupo B.

A CBF não realiza sorteios para formar os confrontos porque o chaveamento está definido. Com isso, cada um dos participantes qual será o caminho até a grande final.

Confira o chaveamento a seguir.

1º grupo A x 4º grupo A

2º grupo B x 3º grupo B

1º grupo B x 4º grupo B

2º grupo A x 3º grupo A

