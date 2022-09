Quando vai ser o amistoso da Seleção Brasileira contra Gana?

Preparando-se para a Copa do Mundo da FIFA, a favorita Seleção Brasileira tem pela frente dois compromissos no mês de setembro. Estes são os últimos desafios do Brasil antes do Mundial, com vinte e seis jogadores convocados pelo técnico Tite. Mas quando vai ser o amistoso da Seleção Brasileira? Confira as datas, como assistir e qual é a convocação dos amistosos de setembro.

Horário do do amistoso da Seleção Brasileira

O próximo amistoso da Seleção Brasileira está marcado para sexta-feira, 23 de setembro, contra Gana. A partida tem início às 15h30 (horário de Brasília), diretamente do Stade Océane, em Le Havre, na França.

Este será o penúltimo desafio do time brasileiro antes do Mundial da FIFA. Favorito ao hexa, o grupo comandado por Tite estreia na Copa do Mundo na quinta-feira, 24 de novembro, diante da Sérvia, pelo grupo G na primeira rodada da competição.

O técnico Tite convocou 26 jogadores para os amistosos no mês de setembro. Após o jogo contra Gana, o Brasil vai enfrentar a Tunísia, também na França.

Para assistir os amistosos do Brasil, o torcedor deve sintonizar a TV Globo, responsável pelos direitos de transmissão dos confrontos por todo o país na TV aberta. Além disso, o SporTV e o streaming GloboPlay também retransmitem o amistoso na sexta-feira.

Para não perder nenhum lance, confira todas as informações de quando vai ser o amistoso da Seleção Brasileira em setembro.

BRASIL x GANA

Data: Sexta-feira, 23/09/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Stade Océane, em Le Havre, na França

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

Jogadores convocados para amistosos da Seleção Brasileira

O técnico Tite convocou 26 jogadores para os compromissos da Seleção Brasileira nos dias 23 e 27 de setembro em Le Havre e Paris, na França.

O lateral Alex Sandro, da Juventus, teve de ser substituído por Renan Lodi, do Nottingham Forest. Isso porque Alex teve uma lesão muscular na perna esquerda.

O destaque vai para a convocação de Bremer e Ibañez, ambos zagueiros no futebol italiano, além do retorno de Everton Ribeiro, do Flamengo, e Pedro, principal atacante do clube carioca.

Confira a seguir a lista completa para os amistosos internacionais.

Goleiros: Ederson (Man City), Alisson (Liverpool) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Ibañez (Roma).

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Datas dos amistosos da Seleção Brasileira em setembro

A Seleção Brasileira terá dois compromissos no mês de setembro. O primeiro é contra Gana, no dia 23, sexta-feira, em Le Havre, na França. Depois, viajará para Paris onde enfrentará Tunísia na terça-feira, 27 de setembro.

Estes serão os dois últimos jogos da equipe brasileira antes da Copa do Mundo começar. Por isso, o técnico Tite deve ficar de olho em todos os jogadores que convocou e também os atletas que disputam os maiores torneios de futebol do momento.

