Onde vai passar Cuiabá x América MG hoje ao vivo e horário – 28/09

Na busca por uma vaga na Libertadores, o América visita o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, nesta quarta, 28 de setembro, na 28ª rodada do Brasileirão. Com início às 21h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, saiba onde vai passar Cuiabá x América MG hoje ao vivo.

Onde vai passar Cuiabá x América MG hoje

O jogo do Cuiabá e América MG hoje tem transmissão do Premiere na TV fechada, e GloboPlay, serviço de streaming, a partir das 21h (Horário de Brasília).

Com transmissão ao vivo e exclusiva, o canal do Premiere está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para curtir todos os lances, é necessário obter o pacote de canais em valor extra na mensalidade.

Para quem não tem a TV fechada em casa, a maneira é sintonizar no GloboPlay e assistir ao vivo todos os lances pelo celular. Se preferir, também pode encontrar a transmissão no aplicativo do tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível.

Os pacotes estão disponíveis no site www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 ou R$ 86,90.

CUIABÁ X AMÉRICA MG:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Onde vai passar Cuiabá x América MG hoje: Premiere e Globoplay

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

+Conheça Hulk, o cachorro gigante de Lionel Messi

Cuiabá x América MG: como vem as equipes hoje?

Sem vencer no Brasileirão por cinco rodadas, o Cuiabá espera contar com o apoio dos torcedores em casa para virar a mesa em seu favor. Na zona de rebaixamento, aparece em 18º lugar com 27 pontos, conquistados em seis vitórias, nove empates e doze derrotas. O grupo tem o pior ataque até aqui, com apenas 12 gols marcados e 19 sofridos.

Fique de olho em: Deyverson, Rodriguinho e Valdívia.

Se o Cuiabá vencer: Escapa da zona de rebaixamento

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Marllon, Joaquim, Alan Empereur; Daniel, Marcão, Pepê, Igor; Rodriguinho, Valdívia e Deyverson.

Do outro lado, o América Mineiro é um dos principais candidatos a conquistar a vaga na Libertadores para o ano que vem. Em 8º lugar com 39 pontos, contabiliza onze vitórias, seis empates e dez derrotas com 23 gols marcados e 25 sofridos dentro e fora de casa. Se vencer, poderá ficar ainda mais perto do G4 e, quem sabe, de garantir a passagem até o torneio da Conmebol direto.

Fique de olho em: Benítez, Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Se o América MG vencer: Pula um lugar na tabela, até a 7ª posição

Escalação do América MG: Matheus; Raúl, Ricardo Silva, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

>Quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?

Quais são os jogos de hoje no Brasileirão

Oito jogos serão realizados nesta quarta-feira, 28 de setembro, no segundo turno pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto entre São Paulo e Avaí, com vitória do tricolor, e Santos contra Athletico PR, foram realizados no fim de semana.

Agora, o destaque fica com o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, além do confronto entre Internacional e RB Bragantino. Por isso, confira todos os jogos de hoje no Brasileirão.

São Paulo 4 x 0 Avaí

Santos 1 x 0 Athletico PR

Quarta-feira (28/09):

Coritiba x Ceará – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fluminense x Juventude – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

Leia também: Zlatan Ibrahimovic: conheça a trajetória do craque sueco