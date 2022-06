Onde vai passar Fortaleza x Ceará ao vivo na TV e horário do clássico

Tem clássico cearense hoje! As equipes de Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de junho, em partida atrasada da terceira rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, confira todas as informações de onde vai passar o jogo do Fortaleza x Ceará hoje ao vivo.

Onde vai passar Fortaleza x Ceará ao vivo?

Para o torcedor que gostaria de saber onde vai passar o jogo do Fortaleza x Ceará hoje, vai ser no Premiere, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o Premiere exibe as imagens do confronto do Brasileirão nesta quarta-feira ao vivo no formato de canal, em todos os estados do país

Outra opção é acompanhar através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV. Assinante do Globo Play também tem a possibilidade de assistir ao vivo como e onde quiser.

Informações do jogo Fortaleza x Ceará hoje:

Data: 01/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Fortaleza e Ceará no Brasileirão Série A

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira buscando o seu primeiro triunfo na temporada principalmente para escapar da lanterna. Com apenas 2 pontos conquistados até aqui, o grupo cearense contabiliza dois empates e cinco derrotas. Na semana, o elenco se classificou para as oitavas da Sul-Americana.

Do outro lado, o Ceará vem logo acima na zona de rebaixamento, em 19º lugar com 6 pontos, contabilizando uma vitória, três empates e também três derrotas. O time não faz uma boa campanha, já que não vence uma partida por mais de cinco rodadas nas últimas semanas. Se vencer o clássico desta quarta-feira, pode até mesmo deixar a degola da competição.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Ceballos, Marcelo Benevenuto; Felipe, Zé Welison, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson, Vina; Cléber, Lima e Mendoza. Técnico: Dorival Júnior

Último jogo Fortaleza x Ceará

A última vez que as equipes de Fortaleza e Ceará se enfrentaram foi em 5 de fevereiro de 2022, na temporada atual, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste.

Pelo placar de 1 x 1, as equipes somaram apenas um ponto jogando na Arena Castelão, em Fortaleza. Os gols foram de Moisés e Mendoza.

Quem tem mais vitórias entre Ceará x Fortaleza?

O Ceará é quem mais venceu o clássico cearense diante do Fortaleza, contabilizando 43 vitórias.

Em 137 vezes em que os elencos se enfrentaram, houve 55 empates, enquanto o Fortaleza venceu 39 jogos. Os dados são do portal de estatísticas O Gol.

No quesito gols marcados, o Ceará também sai na frente com 155 contra 152 do oponente.

Confira no vídeo os melhores momentos da última partida entre as equipes.