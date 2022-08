Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje x Náutico ao vivo (26/8)

Elenco mineiro busca se manter na liderança da Série B do Brasileirão com a vitória desta sexta-feira

Líder da Série B do Brasileirão com folga, o Cruzeiro recebe o Náutico nesta sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 26ª rodada da competição e onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje vai ser no SporTV e Premiere, disponível somente para os assinantes.

Com 54 pontos, o Cruzeiro é o líder do torneio com dez pontos de vantagem. Já o Náutico vem na lanterna da tabela com apenas 21 pontos.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje vai ser no SporTV e Premiere (TV paga) e GloboPlay (Streaming), às 21h30 (Horário de Brasília).

O torcedor tem ambas as opções dos canais para acompanhar ao vivo a disputa entre o líder da Série B com o atual lanterna da tabela. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, assim como o pay-per-view só pode ser assinado por valor extar na mensalidade.

O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter o pacote de canais ou acessar www.premiere.globo.com, onde os valores vão de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para aquele torcedor que gosta de praticidade, a opção é assistir pelo GloboPlay no celular, disponível somente para assinantes. A plataforma pode ser acessada através do login no celular, tablet, computador e smart TV, tanto pelo aplicativo como no navegador em www.globoplay.globo.com.

Quanto falta para o Cruzeiro sair da Série B?

Mesmo com 90% de chances de garantir o acesso até a elite do Brasileirão, o Cruzeiro ainda tem um longo caminho pela frente na temporada.

Líder da tabela com 54 pontos, o time mineiro tem dez pontos de vantagem sob o vice-líder, o Bahia. Por isso, precisa da vitória nesta sexta-feira para ampliar a diferença com os oponentes e quem sabe se manter na liderança por mais tempo.

Com dezesseis vitórias, seis empates e três derrotas, o Cruzeiro tem o melhor ataque da temporada, com 32 gols marcados, e a terceira defesa mais segura, com 14 gols sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada, empatou com o Grêmio em 2 a 2 jogando em Porto Alegre.

O time de Paulo Pezzolano ainda leva o título de melhor mandante, sem perder e com 11 vitórias e um empate somente. Por isso, é o grande favorito nesta sexta.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje

Cumprindo punição, o técnico Paulo Pezzolano não deve comandar o Cruzeiro nesta sexta-feira. Em seu lugar estará Martin Varini. No plantel, Chay também cumpre suspensão enquanto João Paulo segue indisponível por lesão.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira; Wesley, Neto Moura, Machado, Bidu; Bruno, Daniel e Luvannor.

Para o Timbu, Richard é o único jogador que continua fora por lesão.

Escalação do Náutico: Bruno; Wellington, Maurício, João Paulo Silveira dos Santos, Victor Ferraz; Jobson, Junior Tavares, Anilson Dourado, Souza; Jean Carlos e Jonathas.

Próximos jogos:

CRUZEIRO:

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Terça-feira, 30/08 às 19h – Série B do Brasileirão

Cruzeiro x Criciúma – Domingo, 04/09 às 16h – Série B do Brasileirão

NÁUTICO:

CSA x Náutico – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Náutico x Ituano – Sexta-feira, 02/09 às 19h – Série B do Brasileirão

