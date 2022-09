Onde vai passar jogo do Fluminense hoje x Juventude e horário – 28/09

Terceiro colocado enfrenta o lanterna do Brasileirão nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Disposto a brigar pela liderança do Brasileirão, o Fluminense busca os três pontos diante do lanterna Juventude nesta quarta-feira, 28 de setembro. A partida é válida pela 28ª rodada, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Saiba onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo com transmissão para todo o país.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 19h (horário de Brasília), além da transmissão no serviço de streaming GloboPlay.

Com transmissão em todo o Brasil, o torcedor fluminense pode sintonizar o Premiere para curtir todas as emoções da rodada contra o Juventude. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Para quem não é assinante da TV fechada, pode também assistir no GloboPlay, serviço de streaming. O aplicativo pode ser encontrado no celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smart TV por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, em diferentes pacotes. Toda a plataforma pode ser encontrada no www.globoplay.globo.com.

FLUMINENSE X JUVENTUDE:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Como vem as equipes de Fluminense e Juventude hoje?

Após vencer os dois últimos jogos do Brasileirão, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira para buscar mais três pontos e, consequentemente, seguir vivo na briga pelo título, além de garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O elenco tricolor ocupa a 3ª posiçaõ da tabela com 48 pontos, conquistados em catorze vitórias, seis empates e sete derrotas com o terceiro melhor ataque na temporada, com 42 gols marcados e 31 sofridos.

Fique de olho em: Arias, Ganso e Cano.

Se o Fluminense vencer: Assume a vice-liderança

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Duarte, Cris; André, Martinelli, Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano.

Do outro lado, o Juventude vive o pesadelo de ser o lanterna da tabela de classificação. Com apenas 19 pontos, coleciona três vitórias, dez empates e catorze derrotas, sendo o segundo pior ataque com 21 gols e a pior defesa do campeonato com 45 gols sofridos. Mesmo se vencer a partida desta quarta-feiar, o grupo não deixa a última posição, mas continua a somar pontos.

Fique de olho em: Élton, Jadson, Bruno Nazário e Pitta

Se o Juventude vencer: Continua em último lugar na tabela

Escalação do Juventude: Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda, Nogueira, Rodrigo Soares; Élton, Jadson, Bruno Nazário, Capixaba; Felipe e Pitta.

Último jogo de Fluminense e Juventude

No primeiro turno, Fluminense e Juventude se enfrentaram pela 9ª rodada do Brasileirão no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no dia 5 de junho de 2022, pela temporada atual.

Pelo placar de 1 x 0, a equipe do Juventude garantiu-se com os três pontos e fez bonito dentro de casa. Logo aos 32 minutos do primeiro tempo, Luccas Claro abriu o placar mas por engano: em gol contra, deu a vantagem ao time gaúcho de cara.

O elenco tricolor não conseguiu levar perigo ao rival, enquanto o Juventude apenas tentou se segurar dentro de campo.

Confira no vídeo a última partida entre as equipes.



