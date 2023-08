Onde vai passar jogo do Londrina x Atlético GO ao vivo hoje - 17/08

Onde vai passar jogo do Londrina x Atlético GO ao vivo hoje – 17/08

O confronto entre Londrina x Atlético GO vai ser realizado nesta quinta-feira, 17 de agosto, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio do Café, no Paraná. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Confira quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B de 2023

Quem vai transmitir Londrina x Atlético GO ao vivo hoje

Os canais Sportv e Premiere na TV paga vão transmitir Londrina x Atlético GO ao vivo nesta quinta-feira, às 19h, horário de Brasília para todos os estados do país. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão das emissoras na plataforma.

O Londrina vem de derrota para o Criciúma no fim de semana. Em 18º lugar com 19 pontos, precisa do triunfo nesta quinta para escapar da zona de rebaixamento. O treinador Eduardo Souza vai escalar Neneca; Fabrício Baiano, Gabriel, Rafael Vaz, Marcos Pedro; João Paulo, Moisés, Higor Leite; Pauinho Moccelin, Lucas Coelho e Peu.

O Atlético está invicto por duas rodadas enquanto ocupa a 9ª posição com 34 pontos, somados em oito vitórias, dez empates e cinco derrotas. O treinador Jair Ventura vai usar em campo hoje Ronaldo; Rodrigo Soarez, Luiz Felipe, Heron, Lucas Esteves; Gabriel Baralhas, Matheus Sales, Dodô; Shaylon, Gustavo Coutinho e Bruno Tubarão.

Horário: 19h

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Arbitragem: Diego Pombo Lopez

Onde assistir Londrina x Atlético GO hoje: Sportv e Premiere

Saiba se o Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023

Quando o Londrina subiu para Série B?

O Londrina subiu da Série C para a Série B no final da temporada 2015 para 2016. Disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro depois de subir da quarta, o elenco paranaense terminou em primeiro lugar no grupo B com 34 pontos, somados em nove vitórias, sete empates e duas derrotas.

Na segunda fase venceu o Confiança entre as duas partidas e, na semifinal, ganhou do Tupi, de Minas Gerais, até alcançar a final contra o Vila Nova. Já garantido na segunda divisão, o elenco paranaense ganhou do time goiano na primeira partida por 1 a 0, enquanto na volta os goianos superaram os rivais por 4 a 1.

Em 2016, o Londrina estreou na Série B do Brasileirão em 14 de maio, contra o CRB, com derrota por 1 a 0, no Estádio do Café. No fim da temporada o grupo alcançou a sexta posição com 60 pontos.

No ano de 2019, o Londrina terminou em 17º lugar e caiu para a Série C, mas um ano depois, em 2021, retornou para a segunda divisão.

Quantos se classificam da Série B para Série A?

Os quatro primeiros da classificação na Série B do Campeonato Brasileiro ganham o acesso para a elite do futebol brasileiro na temporada seguinte, isto é, o direito de jogar na mais importante liga do país, justando-se com grandes elencos como o Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras.

Na temporada passada o Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia subiram da Série B para a Série A, enquanto o Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude foram rebaixados da elite para a segunda divisão. Na contramão, caíram da Série B para a Série C os times CSA, Brusque, Operário e Náutico.

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada por 20 clubes em 38 rodadas entre pontos corridos.

Leia também:

Quem está na final da Copa do Brasil 2023: São Paulo e Flamengo