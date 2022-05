Onde vai passar jogo do Santos x Palmeiras hoje? Horário e escalações

Pode comemorar torcedor, porque hoje tem o Clássico da Saudade! Pela oitava rodada do Brasileirão, as equipes de Santos e Palmeiras se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), neste domingo, 29 de maio, no Estádio Vila Belmiro, a casa dos santistas. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Santos x Palmeiras hoje.

Onde vai passar jogo do Santos x Palmeiras hoje?

Quer saber onde vai passar o jogo do Santos x Palmeiras hoje ao vivo? O torcedor pode acompanhar todos os lances do clássico paulista neste domingo, 29 de maio, através da TV Globo, o Premiere e o GloboPlay, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, a Globo é a responsável por transmitir o clássico totalmente de graça para todo o Brasil e ao vivo, menos para os estados de RJ, GO, ES, RS, MG, e as cidades de Curitiba e Juiz de Fora. Cléber Machado é quem vai comentar o microfone, com comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

Outra opção é o pay-per-view do Premiere, disponível no formato de canal na TV paga ou em sua plataforma online, pelo celular, tablet ou computador. O mesmo acontece com o Globo Play, para assinantes do streaming.

Informações do jogo Santos x Palmeiras hoje:

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Campanha de Santos e Palmeiras no Brasileirão

Depois de garantir a sua classificação nas oitavas da Sul-Americana, o Santos concentra suas atenções para a rodada do Brasileirão neste domingo, principalmente porque enfrenta um dos seus grandes adversários. Ocupando a 6ª posiçaõ com 11 pontos, o elenco santista busca os três pontos para se manter no G4 e quem sabe ocupar a liderança.

Do outro lado, o Palmeiras já sabe que vai enfrentar o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores. Porém, o seu desafio deste fim de semana nada tem a ver com a Conmebol, e sim com o clássico paulista diante do Santos, uma forte equipe nesta temporada do Brasileirão. Na vice-liderança com 12 pontos, a equipe de Abel Ferreira pode assumir a liderança se ganhar e o Corinthians tropeçar.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Velásquez, Eduardo, Lucas Pires; Sandry, Vinicius, Rwan, Ricardo Goulart, Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Fabian Bustos

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira

Palpite Santos x Palmeiras

Com duas grandes equipes em campo, o ‘Clássico da Saudade’ deste domingo promete ser equilibrado e muito pegado.

De um lado, o Santos que vem jogando muito bem e conta com o fator casa, mas com foco entre o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Do outro o Palmeiras, que também se divide entre a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas que vem caminhando em pequenos passos por bons resultados no último.

O Palmeiras tem o melhor elenco brasileiro hoje, mas pode ter trabalho com os jovens do Santos, que prometem força total neste domingo. O empate pode ser um placar esperado, ou uma vitória apertada do Palmeiras por 2 x 1, ou até 3 x 2.

Último jogo de Santos x Palmeiras

O último encontro entre as equipes de Santos e Palmeiras aconteceu em 13 de março de 2022, pela primeira fase do Campeonato Paulista, na temporada atual.

Por 1 x 0, a equipe do Palmeiras levou a melhor com gol de Raphael Veiga, de pênalti.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.