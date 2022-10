Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão – 06/10

Procura saber onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Líder do Brasileirão com vantagem, o Verdão recebe o Coritiba nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em partida válida pela 30ª rodada. Com início às 19h (Horário de Brasília), saiba onde acompanhar a partida na TV e pelo celular.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje

O Premiere é onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje às 21h30 (Horário de Brasília), diretamente do Allianz Parque, para todo o Brasil. O streaming GloboPlay retransmite a partida aos assinantes no aplicativo.

O embate será transmitido para todos os estados do país ao vivo no canal Premiere, disponível na TV fechada por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pay-per-view em canais de futebol.

Outra opção é assistir no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura disponível pelo celular, tablet, computador e smartv. Os pacotes vão de R$ 24,90 e R$ 86,90 ao mês, de acordo com a programação disponibilizada. O torcedor pode acompanhar filmes, séries, novelas da Rede Globo e os canais de futebol.

Horário do jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão

Palmeiras x Coritiba hoje vai começar às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Allianz Parque, na capital paulista.

O Allianz é a casa oficial do Verdão, com capacidade para receber 45 mil torcedores. Nesta quarta-feira, o local promete estar lotado com a presença dos torcedores alviverdes. O clube informou que já vendeu mais de 38 mil ingressos.

Pelo horário de Brasília, a transmissão tem início às sete da noite, enquanto estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem fuso horário diferente.

Data: 6 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Escalação do Palmeiras para o jogo de hoje

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Jhon, Luciano Castán, Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Boschilia; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga.

Dono da melhor campanha do Brasileirão, o Palmeiras se mantém na liderança com extrema facilidade. Com 63 pontos, está cada vez mais próximo de levantar o troféu brasileiro na temporada, com dezoito vitórias, nove empates e duas derrotas. Dentro de casa, o Verdão contabiliza nove triunfos e apenas duas partidas perdidas, ou seja, é o favorito no embate desta quinta-feira.

Do outro lado, o Coritiba ocupa a 16ª posição com 31 pontos, conquistados em nove vitórias, quatro empates e quinze derrotas. Primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Coxa tem a mesma pontuação que o Cuiabá e, por isso, terá de vencer nesta quinta-feira se quiser se afastar da degola cada vez mais.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Palmeiras x Coritiba.



Palmeiras x Coritiba palpites

Não há dúvidas de que o Palmeiras é o grande favorito no confronto desta quinta-feira. Líder do Brasileirão e invicto há catorze rodadas. Além de ter o melhor ataque e a melhor defesa, o Verdão também é o melhor mandante da temporada com nove triunfos, duas derrotas e três empates.

Por isso, o palpite para o jogo entre Palmeiras e Coritiba é de 2 x 0 para o clube alviverde, ou 3 x 0. Do outro lado, o Coxa contra o rebaixamento e, para piorar a sua situação, tem baixas importantes em seu plantel de jogadores.

