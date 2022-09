Confira se a seleção adversária do Brasil no amistoso de setembro está na Copa do Mundo da FIFA

Tunísia está na Copa do Mundo do Catar 2022: veja o grupo e datas

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira enfrentou a Tunísia em 27 de setembro, no Parc des Princes, em Paris. Com a vitória esmagadora do elenco canarinho, os torcedores ficaram curiosos para saber se a Tunísia está na Copa do Mundo do Catar e quem a equipe vai enfrentar.

Tunísia está na Copa do Mundo do Catar?

Sim, a Tunísia está na Copa do Mundo no Catar! A seleção se classificou para o Mundial da FIFA ao vencer o confronto decisivo nas Eliminatórias da África no mês de março.

Na fase de grupos, o elenco garantiu-se na liderança do grupo B entre as Eliminatórias com 13 pontos, conquistados em quatro vitórias, um empate e uma derrota. Classificado para a fase final, venceu o Mali na primeira partida por 1 a 0, e na volta o empate em zero a zero garantiu os tunisianos.

A Tunísia está no grupo D ao lado da França, Dinamarca e Austrália, considerado extremamente difícil. Não há como negar que a equipe não é a grande favorita nos duelos, por isso terá de se esforçar para chegar até as oitavas de final.

Nas oitavas de final, a Tunísia pode enfrentar a Argentina, Arábia Saudita, México ou Polônia. No entanto, resta saber se a equipe vai terminar em primeiro ou segundo lugar, assim como o seu adversário.

Confira a seguir todos os jogos da Tunísia na Copa do Mundo.

Primeira rodada da Copa do Mundo:

Dinamarca x Tunísia – Terça-feira, 22/11 às 10h (horário de Brasília) no Estádio da Cidade da Educação

Segunda rodada da Copa do Mundo:

Tunísia x Austrália – Sábado, 26/11 às 07h (horário de Brasília), no Estádio Al-Wakrah

Terceira rodada da Copa do Mundo:

Tunísia x França – Quarta-feira, 30/11 às 12h (horário de Brasília) no Estádio da Cidade da Educação

Oitavas de final:

1º C x 2º D – 03/12 às 16h

1º D x 2º C – 04/12 às 12h

Grupos e chaveamento da Copa do Mundo

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo do Catar em 2022. Elas foram repartidas em oito grupos de quatro cada onde jogarão três rodadas na primeira fase por pontos corridos.

O primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam até as oitavas de final apenas. Em cada dia, serão até quatro partidas disputadas na fase de grupos, com duração de doze dias por diferentes estádios no Catar. Todas as datas e horários foram definidas pela FIFA.

Os grupos foram escolhidos através de sorteio da entidade no ano passado, assim como o chaveamento total da competição. Por isso, confira todos os grupos do Mundial.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

Onde assistir a Tunísia na Copa do Mundo?

A Globo é a grande responsável por transmitir os jogos da Copa do Mundo na TV aberta, além dos canais SporTV, disponíveis em todas as operadoras de TV por assinatura.

A emissora vai promover uma grande transmissão de graça para todo o público apaixonado por futebol. Não apenas os jogos do Brasil serão transmitidos, como todos os outros. O mesmo acontecerá no SporTV, mas apenas para os assinantes.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, serviço de streaming disponível apenas por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no celular, tablet, computador e smart TV.

