Onde vai passar Ponte Preta x Guarani ao vivo e horário da Série B – 21/05

Clássico paulista será transmitido na TV aberta, canal pago e no serviço de streaming neste domingo

Alerta de jogão! Neste domingo, 21 de maio, as equipes de Ponte Preta x Guarani protagonizam o clássico da cidade de Campinas pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar às 18h, horário de Brasília.

Enquanto o Guarani ocupa a sexta posição com 12 pontos, a Ponte é o 17º colocado, primeiro na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

Como assistir Ponte Preta x Guarani hoje ao vivo

A BAND transmite na TV aberta a partida entre Ponte Preta x Guarani hoje pela Série B do Brasileirão. O duelo terá início às 18h, horário de Brasília. O Premiere também vai exibir o clássico paulista neste domingo.

A emissora vai transmitir o clássico para todos os estados do Brasil. Além disso, também é possível ver o jogo no site da Bandeirantes (www.band.uol.com.br) ou na plataforma BandPlay.

Outra opção é o pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. O streaming GloboPlay vai retransmitir o clássico para quem é assinante.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Onde assistir: BAND, Premiere, site da BAND, BandPlay e GloboPlay

Escalações de Ponte Preta x Guarani

O clássico da cidade de Campinas é importante tanto para a Ponte Preta como para o Guarani. Como as equipes não possuem outros compromissos no meio da semana, deverão escalar os principais jogadores do elenco neste domingo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje entre Ponte Preta x Guarani hoje:

Ponte Preta: Caique França; Artur, Fabio Sanches, Mateus Ferreira, Luiz Felipe; Léo Naldi, Matheus Jesus, Ramon; Cassinho, Elvis e Dudu.

Técnico: Felipe Moreira.

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alexis Alvariño, Lucão, Van Van; Matheus Barbosa Teixeira, Matheus Bueno, Bruno José; Régis, Bruninho e Derek.

Técnico: Bruno Pivetti.

Tem como assistir a Série D do Brasileirão? CBF explica

Arbitragem

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes foi o escolhido para apitar o clássico de Campinas entre as equipes de Ponte Preta x Guarani neste domingo. Este vai ser o primeiro jogo do Guarani que o profissional vai apitar, mas o segundo da Ponte Preta.

Os auxiliares escalados foram Alessandro Alvaro Rocha de Matos, Lilian da Silva Fernandes Bruno e o quarto árbitro Joao Vitor Gobi.

No VAR, árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira será o responsável por analisar cada lance da partida.

Quem venceu mais Ponte Preta ou Guarani?

De acordo com dados do portal de estatísticas O Gol, a Ponte Preta é quem mais venceu o clássico de Campinas em toda a história. São 112 partidas disputadas, com vantagem de 38 vitórias à Macaca, além de 45 empates e apenas 29 triunfos para o Guarani.

No quesito gols a Ponte tem 139 contra 119 do time verde, segundo o portal O Gol. O último duelo entre as equipes aconteceu em 20 de agosto de 2022, temporada passada, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. Por 1 x 0, a Ponte venceu o clássico em casa.

Preparação finalizada! 🏹 O Guarani está pronto para o Dérbi 205! Oferecimento: Açaí Conexão Amazônia e Lindoya Verão 📸 Thomaz Marostegan / Guarani FC #OMaiordoInterior🟢🏹 pic.twitter.com/yv8fH9Yzm3 — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 20, 2023

