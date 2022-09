Onde vai passar Santos e Athletico PR hoje ao vivo e horário (27/09)

Para lutar por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Athletico visita o Santos nesta terça-feira, 27 de setembro, em busca dos três pontos pela 28ª rodada do Brasileirão às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Confira onde vai passar Santos e Athletico PR hoje ao vivo.

Onde vai passar Santos e Athletico PR hoje ao vivo

A partida entre Santos e Athletico PR hoje terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura, além da plataforma de streaming GloboPlay.

Disponível para todo o Brasil, a partida de futebol vai passar no canal apenas entre as operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter o canal em sua programação.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, disponível para assinantes no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

SANTOS X ATHLETICO PR:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos



Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira+

Escalação

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo, Felipe; Vinicius, Camacho, Lucas Barbosa, Lucas Braga; Soteldo e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Athletico PR: Anderson; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Hugo Moura, Alex Santana, Canobbio; David Terans, Cuello e Vitor Roque.

Eleições 2022: quantos deputados federais são eleitos por estado?

Situação do Santos e Athletico PR no Campeonato Brasileiro

Sem vencer por quatro rodadas entre as últimas semanas, o Santos espera contar com o apoio do torcedor na Vila Belmiro para virar o jogo em seu favor e, consequentemente, subir na classificação até a chegar na parte de cima. Neste momento, o Peixe ocupa a 12ª posição com 34 pontos, conquistados em oito vitórias, dez empates e nove derrotas.

Com 29 gols marcados e 25 sofridos, é a terceira melhor defesa do campeonato.

Do outro lado, o Athletico tenta balancear as atenções entre as últimas rodadas no Brasileirão e a final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para 29 de outubro, no Equador. Em 6º lugar com 44 pontos, o Furacão não perde há cinco rodadas, com doze vitórias, oito empates e sete derrotas no total.

Jogos da rodada da Série A do Brasileirão

Com a data FIFA, a rodada do Campeonato Brasileiro sofreu pequenas alterações em todos os confrontos da 28ª rodada.

A reta final da temporada se aproxima, enquanto a disputa pelo título, as vagas em competições internacionais e a luta para escapar do rebaixamento continuam.

O destaque da rodada vai para o jogo entre Fortaleza e Flamengo, além do confronto do Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta-feira. Por isso, confira os jogos da rodada para não perder nada.

Quarta-feira (28/09):

Coritiba x Ceará – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fluminense x Juventude – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

