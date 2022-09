Eleições 2022: quantos deputados federais são eleitos por estado?

Nas eleições gerais de 2022, os eleitores devem escolher seus candidatos para deputado federal. No total, 513 parlamentares são eleitos para o Congresso, mas quantos deputados federais são eleitos por estado? Esse número vai depender da população de cada federação. Entenda.

Veja também: com que idade não precisa mais votar?

Quantos deputados federais são eleitos por estado?

A quantidade de deputados federais eleitos é de acordo com o tamanho da população eleitoral de cada local. No Brasil, o número de parlamentares pode variar de 8 a 70 por federação, sendo que o Acre detém a menor quantidade e São Paulo a maior. Veja quantos deputados federais são eleitos por estado:

Acre (AC) – 588.433 de eleitores

O Acre elege 8 deputados federais, número mínimo.

Alagoas (AL) – 2.219.318 de eleitores

O estado do Alagoas elege 9 deputados federais.

Amapá (AP) – 550.697 de eleitores

O Amapá elege 8 deputados federais, o número mínimo.

Amazonas (AM) – 2.647.748 de eleitores

O estado do Amazonas elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Bahia (BA) – 11.291.528 de eleitores

A Bahia elege, no total, 39 deputados federais.

Ceará (CE) – 6.819.976 de eleitores

O Ceará tem direito a 22 deputados federais.

Distrito Federal (DF) – 2.203.054 de eleitores

O DF elege 8 deputados federais, o número mínimo.

Espírito Santo (ES) – 2.921.506 de eleitores

O estado capixaba elege 10 deputados federais.

Goiás (GO) – 4.870.354 de eleitores

Goiás tem 17 deputados federais eleitos.

Maranhão (MA) – 5.042.999 de eleitores

O Maranhão elege 18 deputados federais.

Mato Grosso (MT) – 2.469.414 de eleitores

O estado de Mato Grosso elege 8 deputados federais, o número mínimo.

Mato Grosso do Sul (MS) – 1.996.510 de eleitores

O estado elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Minas Gerais (MG) – 16.290.870 de eleitores

Com o segundo maior eleitorado brasileiro, Minas elege 53 deputados federais.

Pará (PA) – 6.082.312 de eleitores

O Pará elege 17 deputados federais.

Paraíba (PB) – 3.091.684 de eleitores

A Paraíba elege 12 deputados federais.

Paraná (PR) – 8.475.632 de eleitores

O Paraná elege 30 deputados federais.

Pernambuco (PE) – 7.018.098 de eleitores

O estado nordestino elege 25 deputados federais.

Piauí (PI) – 2.573.810 de eleitores

O Piauí elege 10 deputados federais.

Rio de Janeiro (RJ) – 12.827.296 de eleitores

Terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, o Rio elege 46 deputados federais.

Rio Grande do Norte (RN) – 2.554.727 de eleitores

O estado do Nordeste elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Rio Grande do Sul (RS) – 8.593.469 de eleitores

O estado sulista elege 31 deputados federais.

Rondônia (RO) – 1.230.987 de eleitores

O estado elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Roraima (RR) – 366.240 de eleitores

Roraima elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Santa Catarina (SC) 5.489.658 de eleitores

Menor colégio eleitoral do Sul, elege 16 deputados federais.

São Paulo (SP) – 34.667.793 de eleitores

Maior eleitorado do Brasil, o estado elege a maior parte do Congresso, 70 deputados federais.

Sergipe (SE) – 1.671.801 de eleitores

O estado elege o número mínimo de deputados federais, 8.

Tocantins (TO) – 1.094.003 de eleitores

Tocantins elege 8 deputados federais, o número mínimo.

Como são eleitos os deputados?

A eleição de deputados, tanto federais como estaduais, ocorre de maneira diferente dos demais cargos. Presidente, governador e senador são eleitos com a maioria dos votos, em uma conta básica. J no caso dos partlamentares, o sistema da contagem é proporcional.

Para isso, é preciso calcular o quociente eleitoral de cada estado. Essa conta é feita a partir da divisão do número de votos válidos, excluindo brancos e nulos, feitos a todos os candidatos e partidos na eleição pelo número de vagas que cada estado tem direto no Congresso.

Número de votos válidos/número de vagas de cada estado = quociente eleitoral

Por exemplo, se um estado tiver 100 votos válidos e 10 vagas, o quociente eleitoral será igual a 10.

Quociente partidário

A partir daí, é calculado quantas vagas cada partido tem direito no Congresso. Para isso, é preciso dividir o número de votos que determinado partido recebeu pelo quociente eleitoral do estado. O resultado será a quantidade de cadeiras que este partido terá na Câmara.

Número de votos do partido/quociente eleitoral do estado = quociente partidário

Exemplo, se um partido tem 20 votos e o quociente eleitoral é de 10, o quociente partidário será igual a 2. O que significa que a sigla terá direito a duas vagas no Congresso.

Feito este cálculo e sabendo quantas vagas cada partido tem direito no Congresso, os candidatos mais votados de cada sigla ocupam as cadeiras destinadas a sua legenda.

Após a distribuição de vagas feita pelo quociente partidário, as sobras são distribuídas a outros partidos.

Cláusula de barreira individual

Para evitar que candidatos com pouquíssimos votos sejam eleitos apenas pelo quociente partidário, em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual. A medida determina que cada candidato deve conseguir sozinho, pelo menos, 10% dos votos do quociente eleitoral de seu estado para ser eleito.

ASSISTA AO VÍDEO SOBRE COMO FUNCIONA O QUOCIENTE ELEITORAL

Funções do deputado federal

Segundo a Câmara Legislativa, o deputado federal tem como principal função agir em prol da população de seu estado, criando leis e projetos que facilitem sua vida. Os congressistas também devem julgar as ações do poder Executivo. Veja suas principais funções:

Criar projetos de lei;

Votar projetos de lei;

Fiscalizar o poder executivo;

Votar um impeachment do presidente;

Aprovar estado de defesa e intervenção federal;

Decretar estado de calamidade política no país;

Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

Para se candidatar a deputado federal, o cidadão deve atender aos seguintes requisitos:

Ter, pelo menos, 21 anos;

Ser alfabetizado;

Ser filiado a um partido político;

Estar em dia com a justiça eleitoral;

Ser brasileiro (nascido ou naturalizado);

Ter domicílio eleitoral no local pelo qual concorre ao cargo.

Salário de deputado federal – Eleições 2022

De acordo com o Portal da Câmara dos Deputados, o salário dos deputados federais é de R$ 33.763,00. Os parlamentares também recebem benefícios para exercer o cargo, entre outros penduricalhos.

Cota para o exercício da atividade parlamentar (Ceap): essa remuneração tem como objetivo auxiliar que o político cumpra com suas funções dentro da câmara. Ela pode ser usada com gastos como: telefonia, passagens áreas, hospedagem, papelaria, manutenção do escritório, contratação de serviços, palestras e cursos etc. O valor varia de acordo com o estado do deputado. O Distrito Federal (DF) detém a menor cota, no valor de R$ 30.788,66 e Roraima a maior, com de R$ 45.612,53 no total.

Auxílio moradia: parlamentares que não residem em Brasília, tem direito a R$ 4.253,00

Auxílio com despesas à saúde: os parlamentares têm acesso ao Departamento Médico da Câmara (Demed). Mas podem pedir reembolso de gastos hospitalares feitos fora do Demed.

Verba para contratação pessoal: deputados recebem R$ 106.866,59 no mês para empregar 25 funcionários.

Ajuda de custo referente ao valor de seu salário: os parlamentares também recebem dinheiro para cobrir despesas com mudança e transporte, e equivale ao valor mensal da remuneração. Essa ajuda de custo está prevista no Decreto Legislativo 276/2014.

Dados divulgados pela CNN em março deste ano apontam que sustentar os parlamentares no Brasil custa cerca de R$ 24,7 milhões, somando salários e benefícios do Poder Legislativo.