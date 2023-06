Clássico será transmitido na TV aberta e streaming. Foto: Reprodução Sergio Souza by Pexels

Clássico Palmeiras e São Paulo é válido pela décima rodada do Brasileirão neste domingo

Onde vai passar São Paulo e Palmeiras hoje na 10ª rodada do Brasileirão

Prepare o coração que hoje é dia de Choque-Rei, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. No Morumbi, a bola rola às 16h, então saiba onde vai passar São Paulo e Palmeiras hoje, dia 11 de junho - véspera de Dia dos Namorados.

O clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras tem transmissão da Globo neste domingo às 16h. A narração vai ser de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Na TV aberta, a cobertura é para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, MS, TO, GO, PR e SC. O pay-per-view Premiere exibe na TV paga em todo o Brasil.

Como assistir o São Paulo e Palmeiras na internet?

Não é necessário ser assinante do GloboPlay para assistir o jogo do São Paulo e Palmeiras hoje. Isso porque o streaming retransmite o sinal do canal na plataforma.

1) O primeiro passo é acessar www.globoplay.globo.com ou o aplicativo. Clique no menu localizado à esquerda, com três tracinhos.

2) Depois, clique em "entrar", escrito em branco e preto.

3) Caso já tenha um perfil na Conta Globo é só digitar o email e a senha. Caso contrário, vá em "cadastre-se" e faça o seu cadastro gratuitamente no site. Também dá para entrar com a conta do Facebook, Google e Apple.

4) Assim que terminar o cadastro no GloboPlay, procure novamente no menu a opção "Agora na TV". Aí, é só encontrar a Globo ao vivo na programação e assistir o clássico paulista.

Quando acaba o Brasileirão 2023

O Brasileirão termina no domingo, 03 de dezembro. Seguindo a tradição, a última rodada do campeonato realiza todos os dez jogos no mesmo dia e horário, no período da tarde.

Esta é a data prevista pelo calendário da entidade. No entanto, a última rodada pode sofrer alterações desde o dia até os estádios que vão receber os confrontos. É importante lembrar que o desdobramento dos jogos é estabelecido de acordo com a grade das emissoras da Globo, além de seguir as ordens de segurança e logísticas.

O Campeonato Brasileiro da Série A terá 38 rodadas, divididas em dois turnos, sendo 19 cada. Eles jogam em pontos corridos entre si por duas partidas: uma como mandante a outra fora de casa.

