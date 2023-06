Online: onde assistir jogo do Fluminense x Goiás hoje - 11/06/2023

Para se recuperar da derrota amarga contra o River Plate no meio da semana, o Fluminense busca os três pontos no Brasileirão neste domingo, 11 de junho, contra o Goiás na décima rodada. O jogo do Fluminense tem início às 18h30, no Estádio da Serrinha, e possui transmissão no SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo.

O Tricolor ocupa a sexta posição com 16 pontos, oito de diferença com o líder. Já o Goiás está na zona de rebaixamento, 17º colocado, com sete pontos.

Assistir jogo do Fluminense hoje no GloboPlay

Quem é assinante GloboPlay pode assistir o jogo do Fluminense no aplicativo do celular, tablet, smartv, videogames e até mesmo no computador.

Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês. Para assistir os canais SporTV e Premiere é preciso assinar os pacotes "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo".

1) Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo GloboPlay. Clique no menu principal e depois em "entrar".

2) Preencha o espaço em branco com os dados como email e a senha de usuário. Caso contrário, clique em "assine já".

3) Depois, retorne ao menu principal e escolha a opção "agora na TV". Encontre o canal SporTV ou Premiere e assista a programação ao vivo.

Escalações de Goiás x Fluminense

O confronto deste domingo entre Fluminense e Goiás traz duas equipes em lados opostos na tabela. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras escala os titulares em busca da liderança, o Esmeraldino coloca os jogadores mais importantes para escapar da degola.

Goiás: Tadeu; Apodi, Bruno Melo, Sidimar, Sander; Zé Ricardo, Palacios, Diego, Willian Oliveira; Vinicius e Gabriel Novaes (Técnico: Emerson Ávila).

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Manoel, Gabriel Pirani; André, Martinelli, Lima, PH Ganso; Jhon Arias e Cano (Técnico: Fernando Diniz).

Como está o Fluminense na temporada?

Além de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense também disputa a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

No início da temporada o grupo de Fernando Diniz levantou o título da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, ambos em cima do Flamengo. No entanto, a vingança veio nas oitavas de final quando o Rubro-Negro eliminou o Tricolor no tempo normal.

Pelo Brasileirão o time das Laranjeiras está em sexto lugar com 16 pontos, somados em cinco vitórias, um empate e três derrotas. O aproveitamento é de 59%, de acordo com dados da CBF.

Já pela Libertadores é o líder do grupo D com nove pontos, somados em três vitórias e duas derrotas.

