Palmeiras x Botafogo (2/2): onde assistir e escalações do jogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (2), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeão da Libertadores, esta será a última partida do Verdão antes embarcar rumo ao Catar, onde disputa o Mundial de Clubes. Ademais, o Botafogo, joga sua vida em busca iniciar uma reação para sair da zona do rebaixamento. A bola rola às 16h, na Allianz Arena.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo?

A partida entre Palmeiras e Botafogo não deve ter transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

Palmeiras: Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Emerson Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Breno Lopes, Esteves e Gabriel Silva.

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo, Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

Jogos da 33ª rodada do Brasileirão

Vasco 0 x 0 Bahia

Coritiba 1 x 1 Grêmio

Atlético-GO 2 x 1 São Paulo

Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza

Inter 2 x 1 RB Bragantino

Ceará 0 x 2 Athletico-PR

Fluminense 3 x 0 Goiás

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como Palmeiras e Botafogo chegam para o jogo?

Logo depois do título da Copa Libertadores, o Palmeiras terá o compromisso no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo, lanterna da competição, mas o Verdão deve jogar com uma equipe totalmente reserva. Isso porque, no domingo (7), a equipe faz sua estreia no Mundial de Clubes e deve viajar para o Catar ainda no meio desta semana.

Se o Alviverde vive então em lua de mel com seu torcedor, a mesma coisa não pode se dizer do Botafogo. Lanterna do Brasileirão, o time de Eduardo Barroca soma 23 pontos, mas está a 12 de deixar o Z-4. No entanto, para piorar a situação, o Fogão não vence uma partida desde o dia 19 de dezembro. Na ocasião, o clube carioca derrotou o Coritiba, por 2 a 1. No entanto, desde então, soma seis jogos e seis derrotas.