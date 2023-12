Palmeiras x Fluminense: 4 formas de assistir o jogo do Palmeiras hoje - 03/12

O penúltimo jogo do Palmeiras na temporada é neste domingo, 03 de dezembro, contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. O alviverde não pode ser campeão porque o Atlético Mineiro venceu o São Paulo ontem, no Mineirão.

Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje na TV?

Logo após o programa 'Pipoca da Ivete', a TV Globo transmite a partida entre Palmeiras e Fluminense no Brasileirão às 16h, horário de Brasília, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes. A transmissão estará disponível para os estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, MS, PE, PB, CE, TO, PI, MA, RN, SE e PA.

Quem mora em outros estados pode acompanhar no Premiere, canal da TV paga, com a narração de Milton Leite ao lado de Ana Thaís Matos e Dodô, para todo o país. É necessário comprar o pacote com o pay-per-view para assistir os jogos do Brasileirão.

O Premiere também funciona de maneira avulsa, no aplicativo ou no site.

PREMIERE:

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Relembre quantos Brasileirões o Palmeiras tem

Como assistir Palmeiras x Fluminense na internet?

Além da TV, também é possível acompanhar o jogo do Palmeiras e Fluminense na internet, através das plataformas Globoplay e Canais Globo. Dá para assistir no computador e no aplicativo de dispositivos móveis, como o celular, tablet ou smartv.

No Globoplay, é possível assistir a retransmissão da TV Globo, enquanto a plataforma Canais Globo é utilizado por assinantes da televisão paga.

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Globoplay:

Quem mora nos estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, MS, PE, PB, CE, TO, PI, MA, RN, SE e PA pode ver de graça a retransmissão da TV Globo no Globoplay. Como é um canal aberto, a plataforma disponibiliza a programação ao vivo para o público, sem precisar de assinatura.

É possível acessar o Globoplay via web e no aplicativo.

Passo 1: digite www.globoplay.globo.com no navegador ou baixe gratuitamente o aplicativo no iOS e Android. Clique em 'Agora na TV', localizado no menu superior.

Passo 2: em seguida clique em 'assista agora'.

Passo 3: depois, faça o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Utilize o seu email e senha ou entre com o seu perfil do Facebook, Google ou Apple.

Passo 4: Assim que finalizar o cadastro, você será redirecionado para a programação de canais. Clique no ícone da TV Globo e assista como e onde quiser.

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Canais Globo:

Quem tem a TV paga em casa e conta com o Premiere na programação pode assistir o pay-per-view em tempo real no Canais Globo. O aplicativo é uma extensão da TV Globo e está disponível de graça para assinantes.

Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

Passo 1: entre no site www.canaisglobo.globo.com ou abra o aplicativo em seu dispositivo e em seguida clique 'Entrar', no meio da página.

Passo 2: faça o login com o seu email e senha, aquele que está ligado com a sua operadora. Caso não saiba, entre em contato com a empresa.

Passo 3: depois, retorne ao menu da programação e clique no Premiere para assistir ao vivo.

Escalações de Palmeiras x Fluminense

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não medirá esforços para fazer o seu time ser campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo. O treinador vai colocar em campo os seus principais jogadores, incluindo o jovem Endrick, para balançar a rede mais vezes até o último minuto.

Dudu, atacante, continua indisponível enquanto Rony e Gabriel Menino estão em tratamento médico por suas lesões, de acordo com o GE. O retorno de Gustavo Gómez e Mayke, fora na última rodada, também é importante para Abel.

Já Fernando Diniz, do Fluminense, deve optar por um time com reservas e titulares, já que o clube se prepara para disputar o Mundial de Clubes na próxima semana. O treinador chegou a falar sobre poupar jogadores, principalmente por conta do jogo ser em grama sintética.

Os desfalques são Jorge, Gustavo, Marlon, Samuel Xavier e Guga.

Acompanhe a possível escalação do Palmeiras e Fluminense neste domingo.

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje:

Goleiro: Weverton

Laterais: Murilo, Mayke e Piquerez

Zagueiros: Gustavo Gómez e Luan

Meias: Zé Rafael, Raphael Veiga e Richard Ríos

Atacantes: Endrick e Breno Lopez

Provável escalação do jogo do Fluminense hoje:

Goleiro: Fábio

Laterais: Diogo Barbosa e Yony González

Zagueiros: Thiago Santos e David Braz

Meias: André, Martinelli, Daniel e Lima

Atacantes: Keno e John Kennedy

Se o Palmeiras ganhar hoje é campeão? O Palmeiras vai ter que esperar três dias para soltar o grito de campeão brasileiro. Com a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1, ontem, contra o São Paulo, o alviverde não pode mais ser campeão com uma rodada de antecedência no Brasileirão. Se vencer o Fluminense hoje, o Palmeiras só precisa ganhar o seu confronto na próxima rodada para levantar o caneco. O Palmeiras é o primeiro colocado com 66 pontos, com 19 vitórias, nove empates e oito derrotas, com 30 de saldo de gols, vantagem perante os outros três concorrentes. O alviverde dependia de uma combinação de resultados para levantar a taça, onde vencia o Fluminense em casa e torcia por tropeços de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo na penúltima rodada. Com a vitória do Galo, o título será definido na última rodada. Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, que briga contra a zona de rebaixamento, enquanto o Atlético joga contra o Bahia, que também está em um situação ruim na competição. O Flamengo, por outro lado, joga contra o São Paulo, enquanto o Botafogo pega o Internacional, garantido na Sul-Americana. A última rodada do Brasileirão acontece na quarta-feira, 06 de dezembro, com todos os jogos às 21h30, horário de Brasília.

Programação da penúltima rodada

Acompanhe os jogos da 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima da temporada.

Corinthians 1 x 2 Internacional

Sábado, 02/12 às 18h

Neo Química Arena

Atlético MG 2 x 1 São Paulo

Sábado, 02/12 às 21h

Estádio Mineirão

Flamengo x Cuiabá

Domingo, 03/12 às 16h

Estádio Maracanã

Onde assistir: Globo (Juiz de Fora, RJ, ES, AL, RO, RR, AM, AP, AC, MT e DF) e Premiere

Palmeiras x Fluminense

Domingo, 03/12 às 16h

Allianz Parque

Onde assistir: SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, MS, PE, PB, CE, TO, PI, MA, RN, SE e PA e Premiere

Athletico PR x Santos

Domingo, 03/12 às 18h30

Ligga Arena

Onde assistir: TNT (menos PR), Cazé TV e Furacão PPV

América MG x Bahia

Domingo, 03/12 às 18h30

Estádio Independência

Onde assistir: Globo (BA) e Premiere

Fortaleza x Goiás

Domingo, 03/12 às 18h30

Arena Castelão

Onde assistir: Premiere

Grêmio x Vasco

Domingo, 03/12 às 18h30

Arena do Grêmio

Onde assistir: Sportv e Premiere

RB Bragantino x Coritiba

Domingo, 03/12 às 18h30

Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Cruzeiro

Domingo, 03/12 às 18h30

Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Premiere

