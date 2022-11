Veja os melhores memes do Vasco hoje no acesso da Série A

Confira os memes da vitória do Vasco em cima do Ituano neste domingo, 06 de novembro

mÉ oficial, o Vasco está de volta para a Série A do Brasileirão! Neste domingo, 06 de novembro, o elenco carioca venceu o Ituano por 1 a 0, com gol de pênalti de Nenê. Com memes do Vasco hoje, torcedores aproveitaram o resultado para publicar comemorações e tirar sarro nos "anti".

Confira a seleção de melhores memes do Vasco após conquistar o acesso para a elite da Série A de 2023.

Memes do Vasco hoje com o acesso para a Série A

Dois anos depois, o Vasco está de volta para a elite do futebol brasileiro. Neste domingo, o elenco carioca venceu o Ituano por 1 a 0, com gol de pênalti de Nenê no primeiro tempo, jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior paulista.

O jogo foi intenso do começo ao fim. O elenco carioca abriu o placar logo de cara após expulsão de Lucas Dias, do Ituano, e gol de pênalti de Nenê. Até o intervalo, os dois times jogaram bem e conseguiram finalizar, mas nenhum deles obteve êxito entre as jogadas.

Já no segundo tempo o Vasco optou por recuar, enquanto o Ituano pressionou o time visitante de todas as maneiras possíveis. No finalzinho o Leão do interior buscou o placar, mas viu belas defesas do goleiro Thiago.

Com a vitória do Vasco e o acesso para a Série A do Brasileirão, os torcedores aproveitaram para criarem memes do Vasco hoje em comemoração à vitória.

As principais brincadeiras trouxeram o adeus para a Série B. Com imagens e vídeos, vascaínos publicaram as comemorações enquanto torcem para não retornarem por um bom tempo.

O VASCO É GIGANTE!!!! pic.twitter.com/Aly82CjJm4 — Humor Esportivo ® (@Humor_Esportivo) November 6, 2022

ELE SUBIU! ELE FINALMENTE SUBIU! O CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA PARA SERIE A SUBIU!! 😭😭😭😭 pic.twitter.com/FEVq7t2Pyz — Vascomics (@vascomics) November 6, 2022

O Vasco fez de tudo pra continuar na Série B, mas o acesso culposo chegou 🤣 O VASCO SUBIU pic.twitter.com/vq6HvTQBe1 — GreenRun (@playgreenrun) November 6, 2022

Vasco chegando na série A depois de 2 anos seguidos na série B pic.twitter.com/h4JRgnD7Jc — FUTEBOL DA DEPRESSÃO (@FUTEDADEPRESSAO) November 6, 2022



O desempenho do clube na competição e a possibilidade de um retorno difícil para a Série A, no ano que vem, também trouxeram memes dos torcedores.

Vasco saindo da série B | Vasco vai jogar a Série A pic.twitter.com/bHXyFhES3V — CÉTICO (@cetico_real) November 6, 2022

O Vasco chegando na Série A: pic.twitter.com/Ektxt0paF6 — Carter (@essediafoilouco) November 6, 2022

Vasco indo pra série A do Brasileirão pic.twitter.com/Q30P0Nkagx — Gurupi memes (@gurupimemes) November 6, 2022



Classificação da Série B do Brasileirão 2022 atualizada

A Série B do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo. O Cruzeiro é o campeão, enquanto Grêmio, Bahia e Vasco subiram para a elite da competição.

Na parte de baixo, os times do Náutico, Brusque, Operário PR e CSA foram rebaixados para a terceira divisão.

1 Cruzeiro - 78 pontos

2 Grêmio - 65 pontos

3 Bahia - 62 pontos

4 Vasco - 62 pontos

5 Sampaio Corrêa - 58 pontos

6 Ituano - 57 pontos

7 Sport - 57 pontos

8 Criciúma - 56 pontos

9 Londrina - 53 pontos

10 Guarani - 51 pontos

11 CRB - 50 pontos

12 Ponte Preta - 49 pontos

13 Vila Nova - 47 pontos

14 Chapecoense - 45 pontos

15 Tombense - 45 pontos

16 CSA - 42 pontos

18 Brusque - 34 pontos

19 Operário PR - 34 pontos

20 Náutico - 30 pontos

