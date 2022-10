Confira qual é o próximo jogo do Novorizontino. Foto: Reprodução / Ozzair Jr / Novorizontino

Equipe luta contra o rebaixamento na reta final da Série B do Brasileirão

Próximo jogo do Novorizontino vai ser contra Cruzeiro; veja data e horário

Próximo jogo do Novorizontino vai ser contra Cruzeiro; veja data e horário

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro da zona de rebaixamento em décimo sétimo lugar, o Novorizontino entra em campo na quinta-feira, 27 de outubro, em busca dos três pontos para garantir a permanência. Mas qual é o próximo jogo do Novorizontino?

+ Probabilidade de rebaixamento Série A 2022

Próximo jogo do Novorizontino no Brasileirão Série B

O próximo jogo do Novorizontino está marcado para quinta-feira, 27 de outubro, contra o Cruzeiro às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A partida é válida pela 37ª rodada da Série B, a penúltima da temporada. Com 41 pontos conquistados até aqui, os anfitriões precisam dos três pontos para escaparem da zona de rebaixamento. O CSA ganhou do Vila Nova na rodada e por isso o elenco paulista foi para a 17ª posição.

Se vencer, sai da degola e volta a brigar contra o rebaixamento. Porém, o time vai jogar contra o Cruzeiro, já classificado para a elite do Brasileirão e campeão da Série B. Os mineiros buscam a vitória manter o alto desempenho dentro de campo e na próxima rodada levantarem o troféu.

O próximo jogo do Novorizontino promete uma luta acirrada dentro de campo.

Novorizontino x Cruzeiro

Quinta-feira, 27 de outubro de 2022 às 19h (Horário de Brasília) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Leia também: Quando acaba A Fazenda 2022? o que sabemos da grande final

Probabilidade de rebaixamento do Novorizontino

Primeiro colocado na zona de rebaixamento, o Novorizontino tem apenas 9.3% de chances de ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Como tem um jogo a menos do que o CSA, o elenco paulista caiu para a 17ª posição na tabela e, por isso, abre a zona da degola. A única oportunidade do elenco de escapar é se vencer o Cruzeiro na sexta e garantir pontos nas próximas rodadas.

Neste momento, segundo o estudo atualizado diariamente pela UFMG, o CSA é quem tem mais chances de ser rebaixado com 88.7%. Náutico, Brusque e Operário já estão confirmados na terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro.

+ Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Jogos da 37ª rodada da Série B do Brasileirão

Além do embate entre Novorizontino e Cruzeiro, outros sete jogos também serão disputados durante a semana pela 37ª rodada da Série B no Campeonato Brasileiro.

Brusque, CRB, CSA e Vila Nova já disputaram na terça-feira a rodada. Confira quais jogos faltam e os horários de cada um.

Brusque 0 x 0 CRB

CSA 1 x 0 Vila Nova

Quinta-feira (27/10):

Novorizontino x Cruzeiro - 19h

Vasco x Sampaio Corrêa - 21h45

Sexta-feira (28/10):

Bahia x Guarani - 19h

Londrina x Ituano - 19h

Sport x Operário - 19h

Tombense x Grêmio - 19h

Ponte Preta x Criciúma - 21h30

Sábado (29/10):

Chapecoense x Náutico - 19h

+ Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?