Quais são as chances do Cruzeiro cair para a Série B em 2023

Quais são as chances do Cruzeiro cair para a Série B em 2023

O empate com o Vasco em 2 a 2 na última quarta-feira (22), no Mineirão, deixou o Cruzeiro em uma situação complicada no Brasileirão e deu ares de decisão a partida contra o Goiás, às 21h de segunda-feira (27). O Cabuloso voltou à zona de rebaixamento após a goleada do Bahia contra o Corinthians, por 5 a 1, na sexta-feira (24).

Na reta final, saiba quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023

Qual a probabilidade do Cruzeiro cair para a Série B?

Antes da entrar em campo pela 35ª rodada, o Cruzeiro tem 24.9% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do estudo atualizado diariamente do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Com 40% de aproveitamento, a Raposa precisa de 45 pontos ou mais nas próximas quatro rodadas para escapar do rebaixamento e aí respirar aliviado. Basta vencer dois jogos para garantir a permanência de maneira antecipada e torcer por tropeços de Bahia, Goiás, Vasco e Santos, que também beneficiam o Cruzeiro.

Em cada edição, equipes são rebaixadas com pontuações diferentes e até mesmo a conquista do título traz campanhas inesperadas. Em 2019, o Cruzeiro fez apenas 36 pontos quando caiu para a Série B do Brasileirão pela primeira vez, número abaixo da média necessária para escapar da degola.

Até este sábado (25), o América Mineiro e o Coritiba - após a derrota para o Fluminense, por 2 a 0 - são os únicos já rebaixados à segunda divisão do Brasileirão em 2024. Além de Cruzeiro, quem ainda corre risco de queda, conforme os matemáticos da UFMG, são Goiás (96,3%), Bahia (31,2%), Vasco da Gama (23,4%), Santos (9,1%), Internacional (6,4%), Corinthians (6,2%) e Fortaleza (2,4%).

Quantas vezes o Cruzeiro já foi rebaixado?

O Cruzeiro só tem um rebaixamento no Brasileirão em sua conta, igualando-se a Atlético Mineiro, Internacional, Remo e Corinthians. Em 2019, o Azul Celeste terminou na zona de rebaixamento com menos de 40 pontos na temporada.

Depois de instaurar a hegemonia mineira no futebol brasileiro de 2013 a 2018, o Cabuloso viu a crise dentro e fora de campo tomar grandes proporções que resultaram em seu primeiro rebaixamento no futebol brasileiro. Foram três anos para voltar à elite que lhe custaram caro.

O Cruzeiro chegou a ficar invicto por 18 partidas, mas viu a sua boa campanha ir por água abaixo com o início do Brasileirão. Em 27 de abril de 2019, o Cruzeiro estreou com derrota para o Flamengo, 3 a 1, no Maracanã, mas conseguiu se recuperar na segunda rodada ao vencer o Ceará, em casa, por 1 a 0.

Durante o primeiro turno, a campanha do Cabuloso se manteve regular. Terminou em 17º com quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, nada que preocupasse. Foi no returno que a crise se instalou de vez, tanto na diretoria com salários atrasados, jogadores fora do plantel, idas e vindas de treinadores e até caso que acabou em investigação.

No início do segundo turno, perdeu novamente para o Flamengo, 1 a 2, em casa. O elenco chegou a ficar seis jogos sem vencer, até que marcou os primeiros três pontos em 16 de outubro, contra o São Paulo, em vitória por 1 a 0.

O rebaixamento do Cruzeiro foi decretado em 8 de dezembro de 2019, quando perdeu para o Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte. Os torcedores deixaram o estádio revoltados e causaram brigas e tumultos, além de prejudicar a estrutura da arquibancadas do local.

Próximos jogos do Cruzeiro no Brasileirão

O Cruzeiro tem quatro partidas no Brasileirão para jogar até o fim da temporada. São dois jogos em casa e dois fora contra equipes com diferentes propósitos nesta reta final.

Na última rodada, o Cabuloso enfrenta o Palmeiras, principal candidato ao título brasileiro. Acompanhe a agenda completa do clube mineiro.

Goiás x Cruzeiro (35ª rodada)

Data: segunda-feira, 27/11 às 21h

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Onde assistir: Sportv e Premiere

Cruzeiro x Athletico PR (36ª rodada)

Data: quinta-feira, 30/11 às 20h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Cruzeiro (37ª rodada)

Data: domingo, 03/12 com horário indefinido

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro x Palmeiras PR (38ª rodada)

Data: quarta-feira, 06/12 com horário indefinido

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere

Leia também:

Saiba o que o Brasil precisa para se classificar na Copa