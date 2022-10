Qual canal vai passar Atlético MG x Fluminense hoje e horário – 01/10

Equipes disputam a 29ª rodada do Brasileirão neste sábado, com transmissão ao vivo

O Fluminense está em ótima fase no Brasileirão. Vice-líder com 51 pontos, visita o Atlético Mineiro, sétimo colocado na tabela, neste sábado, no Estádio do Mineirão, às 15h (horário de Brasília). Descubra em qual canal vai passar Atlético MG x Fluminense hoje para não perder nenhum lance, com as equipes em momentos diferentes na temporada.

O Flu está com todo o gás depois de aplicar uma goleada em cima do Juventude na última rodada e assumir a vice-liderança. Com 51 pontos, tem nove pontos a menos que o líder Palmeiras com quinze vitórias, seis empates e sete derrotas com o melhor ataque da edição em 46 gols marcados.

O Atlético, por outro lado, perdeu a chance de entrar no G6 ao perder para o Palmeiras na rodada passada. Em sétimo lugar com 40 pontos, soma dez vitórias, dez empates e oito derrotas, com trabalho extra ao técnico Cuca que busca a vaga na Libertadores.

Qual canal vai passar Atlético MG x Fluminense hoje

O jogo do Atlético e Fluminense hoje vai passar na Globo e Premiere, às 15h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Além disso, o torcedor também pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Com o primeiro turno das eleições no próximo domingo, modificações foram feitas na rodada. A Globo transmite três confrontos neste sábado pelo Brasileirão, incluindo a disputa entre o Galo e Fluminense aos estados de MG, RJ, ES, SC, GO, TO, PE, BA, SE, AL, PI, MA, PB, RN, AC, AP, AM, RO, RR, PA e DF com narração de Luis Roberto e os comentários de Ana Thaís Matos, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Para quem está fora dos estados citados anteriormente, a opção é assistir através do Premiere, disponível em todo o território brasileiro em operadoras de TV por assinatura. O torcedor, entretanto, deve obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

ATLÉTICO MG X FLUMINENSE:

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Qual canal vai passar Atlético MG x Fluminense hoje: Globo, Premiere e Globoplay

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Escalações do Atlético MG x Fluminense hoje

O técnico Cuca tem desfalques importantes em seu plantel de jogadores. Igor Rabello, Guilherme Arana e Pedrinho estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Jamerson; Allan, Jair, Zaracho; Hulk, Ademir e Keno.

Já Fernando Diniz, técnico do Fluminense, não poderá contar com Nino, Luan Freitas e Matheus Ferraz, também em recuperação.

Manoel e David Braz estão de volta no plantel.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz, Cristiano; André, Martinelli, Ganso; Matheus, Arias e Cano.

Atlético MG x Fluminense últimos confrontos

O último jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro aconteceu em 8 de junho de 2022, na temporada atual, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

No Maracanã, oito gols foram marcados na partida. Cinco por parte do Fluminense e três para o Galo, com a vitória do tricolor carioca e a soma dos três pontos na classificação.

Últimos jogos Atlético MG x Fluminese

Atlético MG 2 x 1 Fluminense

Atlético MG 1 x 0 Fluminense

Fluminense 1 x 2 Atlético MG

Confira como foi o último jogo entre os times.



