Quem são os jogadores que apoiam Bolsonaro nas eleições 2022?

Antes do primeiro turno da eleição 2022, aqui está uma lista com 7 atletas e jogadores que apoiam Bolsonaro à reeleição.

Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) lideram as pesquisas com intenções de voto. No mundo dos famosos, artistas e até mesmo atletas se posicionam sobre apoiar candidatos. No futebol, quem são os jogadores que apoiam Bolsonaro?

7 jogadores que apoiam Bolsonaro para reeleição

Com apenas dois dias para o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, as pesquisas mostram a disputa entre o ex-presidente Lula, do PT, e o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, em 2022. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro, domingo.

O candidato petista aparece à frente de Bolsonaro nas pesquisas, enquanto o atual Presidente vem na segunda posição. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 29 de setembro, Lula tem 50% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro se mantém com 36%.

Nas redes sociais, famosos não medem esforços para conquistarem votos em favor do seu candidato ao mostrarem total apoio.

Para matar a curiosidade, saiba quem são os quem são os jogadores que apoiam o Bolsonaro.

Felipe Melo apoia Jair Bolsonaro

O jogador do Palmeiras, 39 anos, é um dos principais cabos eleitorais do atual presidente Jair Bolsonaro. O atleta alviverde faz questão de mostrar o apoio ao candidato desde 2018, quando se elegeu para a Presidência do Brasil nas últimas eleições.

Para 2022, Felipe Melo mantém a sua postura nas redes sociais e confirma o apoio ao candidato do PL, mesmo com a crítica de alguns torcedores do Palmeiras.

Na última quinta-feira, 29 de setembro, Felipe publicou um vídeo ao lado de familiares em que ressalta o voto em Bolsonaro nas próximas eleições. O vídeo foi compartilhado também por membros do governo Bolsonaro, como Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social.

Neymar declara voto em Bolsonaro

Maior brasileiro no futebol atual, Neymar, de 30 anos, também declarou o seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, que briga pela reeleição nas eleições brasileiras de 2022.

O craque do Paris Saint-Germain gravou em setembro um vídeo que agradece a visita do presidente e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, ao Instituto Projeto Neymar Jr. Mais tarde, na quinta-feira, 29 de setembro, o jogador publicou nas redes sociais um vídeo em que dança com o jingle da campanha de Bolsonaro.

“22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”.

Assista ao vídeo publicado por Neymar.

Lucas Moura é um dos jogadores que apoiam Bolsonaro

Atacante do Tottenham, o brasileiro Lucas Moura, de 30 anos, é outro apoiador declarado do atual presidente Jair Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, o jogador garantiu o seu apoio e voto no candidato do PL em entrevista ao podcast “Cara a Tapa”, de Rica Perrone.

“Sou um cara conservador, de direita, que defende os princípios cristãos, família, e não tem como fugir. Eu não vejo nenhum candidato ideal, a gente tá longe disso. Mas não tem como negar que o Bolsonaro é o cara que mais se aproxima do que eu acredito. Do outro lado, o Lula, defende tudo que eu sou contra, a ideologia de esquerda, comunismo, retrocesso”.

Confira no vídeo a seguir o posicionamento de Lucas Moura, do Tottenham.



Ederson declara apoio a Jair Bolsonaro

Ex-jogador de futebol, Ederson, de 36 anos, também fez questão de mostrar o seu apoio ao candidato do PL nas eleições presidenciais de 2022.

Ederson já defendeu as cores do Flamengo, mas parou em 2017 para tratar um tumor nos testículos. Nas redes sociais, é possível observar vídeos e fotos em campanha para Jair Bolsonaro, além de posts contra o adversário do presidente, o candidato Lula.

Marcos, do Palmeiras, é defensor de Bolsonaro

Ídolo do Palmeiras, o goleiro Marcos, de 49 anos, também é apoiador de Jair Bolsonaro, do PL. Nas redes sociais, o ex-jogador faz questão de mostrar toda a sua postura e opinião em favor do atual presidente.

O apoio, no entanto, não é novidade, já que Marcos se posiciona desde as eleições passadas, em 2018, para a vitória de Bolsonaro.

Em 18 de junho de 2020, Marcos publicou em seu perfil no Instagram uma foto de um tapete que diz “Se veio aqui falar mal do Bolsonaro desculpa, mas veio no lugar errado”.

O posicionamento do jogador também gera críticas dos torcedores do Palmeiras.

Confira o post de Marcos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCOS_12 (@marcosgoleiro_12)

Rivaldo declara apoio a Bolsonaro

Outro ex-jogador que também aparece na lista de jogadores que apoiam Bolsonaro é Rivaldo. Aos 50 anos, o ídolo da Seleção Brasileira é fiel escudeiro do presidente na busca pela reeleição.

Nas redes sociais, Rivaldo faz questão de publicar imagens e vídeos em favor do candidato do PL desde 2018. Além disso, o atleta também já foi visto em diversas ocasiões com o atual presidente do Brasil, como em junho deste ano, em almoço.

Confira o post de Rivaldo sobre Bolsonaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rivaldo Ferreira (@rivaldo)

Dagoberto é apoiador de Bolsonaro

Lembra-se dele, torcedor? Dagoberto, ex-jogador do São Paulo e ídolo no Cruzeiro, também é apoiador de Jair Bolsonaro.

Aos 39 anos, o atleta mostrou apoio total ao atual candidato à reeleição para as eleições presidenciais de 2022. Nas redes sociais, é possível ver imagens e vídeos de apoio para Bolsonaro. No entanto, Dagoberto está presente com seus apoios na internet desde 2018.

Confira o posicionamento a seguir.

