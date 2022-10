Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Qual canal vai passar jogo do Atlético-MG hoje no Brasileirão (24/10/2022)

O Atlético Mineiro visita o Fortaleza nesta segunda-feira, 24 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A a partir das 20h (Horário de Brasília). O jogo do Atlético-MG hoje vai ser na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão ao vivo.

Ambas as equipes estão no meio da tabela em busca de uma vaga em competições internacionais.

O jogo do Atlético-MG hoje vai passar no Sportv e Premiere ao vivo com cobertura completa na TV às 20h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, além da transmissão no GloboPlay, para assinantes na plataforma de streaming no celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Horário: 20h (horário de Brasília) TV: Sportv e Premiere LiveStream: GloboPlay Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) VAR: Wagner Reway + Com Grêmio de volta à elite, veja classificação da Série B do Brasileirão

Como vem as equipes de Fortaleza x Atlético-MG hoje?

Invicto por seis rodadas, o Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira com o objetivo de conquistar uma vaga em competições internacionais como a Libertadores. Em décimo lugar com 44 pontos contabiliza 12 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O time cearense joga dentro de casa e por isso dará trabalho aos oponentes.

Do outro lado, o Atlético Mineiro ocupa a sétima posição com 47 pontos em 12 vitórias, 11 empates e nove derrotas entre as trinta e duas rodadas jogadas nesta temporada do Brasileirão. Depois da derrota para o Flamengo na última rodada, o time deve manter 100% da sua escalação titular sob o comando de Cuca. Porém mesmo se vencer não muda de lugar.

Escalações:

Escalação do Fortaleza: Fernando; Juninho Capixaba, Titi, Britez, Tinga; Pedro Rocha, Hercules, Welison, Ronald; Robson e Thiago Galhardo.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Nathan, Junior Alonso, Dodô; Otávio, Allan, Keno; Nacho, Zaracho e Hulk.

Relembre o último jogo do Fortaleza x Atlético MG pelo vídeo do GE a seguir.



+ Grêmio faz 3 x 0 no Náutico e volta à Série A do Brasileirão 2023

Jogos da rodada no Brasileirão

Nove partidas foram disputadas na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A durante o fim de semana. O confronto entre Fortaleza e Galo é o último da rodada.

Confira os resultados da rodada até aqui.

RB Bragantino 4 x 2 Athletico PR

América MG 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 1 Corinthians

Palmeiras 3 x 0 Avaí

Fluminense 2 x 2 Botafogo

Juventude 1 x 2 São Paulo

Coritiba 1 x 1 Internacional

Atlético GO 1 x 0 Ceará

Cuiabá 1 x 2 Goiás

Segunda-feira (24/10):

Fortaleza x Atlético MG – 20h

