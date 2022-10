Relembre novelas de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero juntos além de Travessia

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero fizeram sucesso como o casal Helô e Stênio em Salve Jorge uma década atrás e agora retornam na trama de Travessia, nova novela de Gloria Perez para a faixa das 21h da TV Globo. As obras de Perez não foram os únicos trabalhos dos atores lado a lado, que também contracenaram em um folhetim de João Emanuel Carneiro, novamente como um casal.

+Drika de Salve Jorge: filha de Helô e Stênio vai aparecer em Travessia?

Quais as novelas de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero juntos?

Salve Jorge

A primeira vez que Giovanna Antonelli e Alexandre Nero contracenaram foi em Salve Jorge, novela que ficou no ar de outubro de 2012 a maio de 2013. Antonelli interpretou Helô e Nero foi Stênio. A delegada e o advogado já começavam a trama separados e tinham uma dinâmica de gato e rato.

Helô prendia os bandidos, enquanto Stênio tentava soltá-los, o que sempre fazia a dupla se esbarrar e acabar em uma briga. Apesar de tudo, a dinâmica dos dois era divertida. Além dos altos e baixos por causa do trabalho, a escolha de como Drika, a filha do casal, seria criada gerava atritos entre eles. Helô era firme, já Stênio mimava a filha o quanto podia.

No final de Salve Jorge, depois de muito vai e vem, eles finalmente resolvem reatar o romance. A dupla planeja um grande casamento cheio de convidados e se tornam mais uma vez marido e mulher oficialmente. O desfecho da dupla é feliz e as últimas cenas de ambos é dançando durante o casório.

A Regra do Jogo

Entre agosto de 2015 e março de 2016, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero retomaram a parceria e mais uma vez encheram a tela de química. Desta vez com um novo casal, Romero e Atena na novela A Regra do Jogo.

Na obra de João Emanuel Carneiro, Nero interpretou Romero Rômulo, filho de Djanira (Cassia Kis) e pai adotivo de Dante (Marco Pigossi). Ele era ex-vereador e um radialista conhecido por defender os direitos de presidiários e criminosos.

Ele cria uma ONG para a reabilitação de condenados, a Fundação Raiar, no entanto, o que ninguém sabe é que a instituição é uma fachada para lavagem de dinheiro.

Ao longo da trama, ele acaba se envolvendo com uma estelionatária, Atena. O nome real da personagem era Francineide dos Santos, mas ela atendia por Atena. Ela clonava cartões de crédito e falsificava assinaturas. Depois que conhece Romero, ela entra para uma facção e acaba apaixonada pelo personagem de Nero.

O casal persegue Toía (Vanessa Giácomo), a herdeira de uma fórmula farmacêutica milionária e no final da trama Atena acaba engravidando de Romero.

Travessia

Em 2022, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero voltam a trabalhar lado a lado. Desta vez, os personagens não são inéditos. Em Travessia, Helô e Stênio retornam para se envolver na trama da protagonista Brisa (Lucy Alves), afilhada de Creuza (Luci Pereira) – também personagem de Salve Jorge – que é vítima de uma fake news que destrói sua vida.

No começo da nova história de Gloria Perez, o final feliz do casal não existe mais. A dupla se separou depois dos acontecimentos de Salve Jorge e não tem boas interações. Depois de alguns anos afastados, eles se reencontram e novas faíscas começam a surgir. No entanto, Stênio se envolve com a prima da delegada, Leonor (Vanessa Giáciomo).

Assista a nova dinâmica do casal:

Carreira de Giovanna Antonelli

A primeira novela de Antonelli foi Tropicaliente, de Walther Negrão, lançada em 1994. A famosa tinha 18 anos na época e interpretou a personagem Benvinda. A garota era filha de de Manjubinha (Paco Sanches) e irmã de Berenice (Daniela Escobar). As duas sempre andavam juntas e eram divertidas.

Depois, a atriz atuou em Tocaia Grande (1995 – 1996) na extinta Manchete, como Ressu. Em seguida, ela retornou para a TV Globo, em que atuou em Corpo Dourado (1998) como a personagem Judy.

Novamente a atriz migrou de emissora e partiu para a Manchete, em que atuou como Elvira na novela Xica da Silva (1998). Em 1999, ela retornou para a Rede Globo para atuar como Violeta em Força de Um Desejo e desde então não abandonou mais a emissora.

Ela esteve em Malhação (1999) como Isa e então trabalhou em Laços de Família (2000) como a icônica e ainda lembrada Capitu. Na trama, ele era filha de Paschoal (Leonardo Villar) e Ema (Walderez de Barros), mãe solo de um menininho e estudante universitária. Ela acabou se prostituindo na história para conseguir sustentar a família.

Entre 2001 e 2002, Giovanna Antonelli trabalhou com Gloria Perez e ganhou uma de suas personagens mais memoráveis da carreira, Jade. O trabalho em O Clone foi um sucesso e logo depois a atriz também esteve na aclamada minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003).

Depoos, Giovanna atuou em Da Cor do Pecado (2004) como Bárbara, Sete Pecados (2008) como Clarice, Viver a Vida como Dona Vilela (2009 – 2010), Aquele Beijo (2012) como Cláudia e então em Salve Jorge (2012 – 2013) como a icônica delegada Helô.

A personagem foi uma das mais marcantes da carreira da atriz e até hoje é lembrada, por isso, foi “resgatada” por Gloria Perez em Travessia. Giovanna Antonelli e Alexandre Nero então voltaram a trabalhar juntos, já que Stenio também retornou.

Nos últimos anos, além de Travessia (2022) Giovanna esteve em 5 novelas, Em Família (2014), A Regra do Jogo (2016), Sol Nascente (2017), Segundo Sol (2018) e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021 – 2022).

Atriz vai pausar participação em folhetins

Durante a coletiva de imprensa em que Giovanna Antonelli e Alexandre Nero participaram para falar sobre o retorno de seus personagens com Travessia, a atriz explicou os motivos de fazer uma pausa nas novelas. A atriz quer se reinventar como artista e também focar em outras áreas do cinema e da TV, além de se dedicar a seu ofício de empresária.

“Depois de fazer Quanto mais vida melhor durante a pandemia, que durou dois anos, e emendar com essa da Gloria, nada mais natural que dar uma pausa. Ainda mais porque eu que não sou só atriz, tenho empresa e toco outros negócios. Essa pausa é necessária para todo artista, para que a gente possa se reciclar, se reinventar e começar tudo de novo”, disse a famosa

Novelas de Alexandre Nero

A carreira de Alexandre Nero nas novelas começou anos mais tarde do que a de Giovanna Antonelli. Seu primeiro papel de destaque foi o verdureiro Vanderlei de A Favorita, em 2008. O se apaixona por Catarina (Lilia Cabral) e apesar de viver um romance com a mulher depois que ela dá um pé na bunda do marido abusivo, Vanderlei acaba a trama sem a amada, que resolve viajar para o exterior.

Mesmo com a participação pequena na trama, Nero conseguiu chamar atenção e logo recebeu convite para outro folhetim da casa: Paraíso (2009). No remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, ele interpretou Terêncio, um homem que foi abandonado pela mãe e criado pelo pai em comitivas, o que o fez seguir a vida de peão.

Pouco depois, de 2010 a 2011, ele interpretou o personagem Gilmar Almeida em Escrito nas Estrelas, obra de Elizabeth Jhin. Em seguida, ele apareceu em Fina Estampa (2011 – 2012) e então interpretou Stenio de Salve (2012 – 2013). Giovanna Antonelli e Alexandre Nero viveram uma baita dupla na trama, que começa a história separados e depois se casa novamente.

De 2014 a 2015, Alexandre Nero então ganhou um de seus personagem mais marcantes, José Alfredo, o Comendador de Império. O famoso falou – na mesma coletiva de imprensa em que Antonelli explicou sua pausa dos folhetins – que não tem desejo de interpretar o personagem de novo, já que ele é lembrado até hoje.

Depois deste trabalho, ele esteve em duas novelas, A Regra do Jogo (2016) e Nos Tempos do Imperador (2021), em que foi o vilão Tonico Rocha. Agora em 2022, o ator retorna como Stenio em Travessia.

Leia também

Quem é o vilão da novela Travessia? 4 personagens ‘do mal’