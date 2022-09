Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje? Horário e palpites – 28/9

Pela 28ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Flamengo se enfrentam no segundo turno nesta quarta-feira

Classificado para a Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ainda quer brigar pelo título do Brasileirão na reta final da temporada. Nesta quarta-feira, 28 de setembro, enfrenta o Fortaleza às 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão. Saiba em qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo na TV e online.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília), além da transmissão na plataforma GloboPlay ao vivo em todo o país.

Os canais são responsáveis por transmitirem a partida entre Fortaleza e Flamengo nesta quarta-feira para todo o país ao vivo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o pay-per-view só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir também no GloboPlay, serviço de streaming. O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador ou smart TV para os usuários. Para quem quer se tornar membro, basta procurar o melhor pacote ao seu bolso por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

FORTALEZA X FLAMENGO:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto

Como estão Fortaleza x Flamengo ao jogo de hoje?

Depois de conseguir dar a volta por cima na temporada e escapar da zona de rebaixamento, o Fortaleza ocupa a 14ª posição da tabela com 31 pontos, conquistados em oito vitórias, sete empates e doze derrotas. Com o resultado nesta quarta-feira, o grupo não muda de lugar, mas continua a somar pontos.

Com apenas 25 gols marcados, é o quinto pior ataque do campeonato até aqui.

Fique de olho em: Thiago Galhardo e Romero.

Se o Fortaleza vencer: O elenco não muda de posição, mas soma pontos.

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel, Titi, Juninho Capixaba; Sasha, Ronald, Zé Welison; Moisés, Thiago Galhardo e Romero.

Do outro lado, o Flamengo vem na quarta posição da classificação por 45 pontos, atrás do líder Palmeiras, do vice Internacional e do Fluminense. São treze vitórias, seis empates e oito derrotas com 42 gols marcados e 24 sofridos na competição, com o quarto melhor ataque e a segunda melhor defesa. Se vencer, tem a oportunidade de assumir provisoriamente a vice-liderança, mas apenas se o Inter tropeçar na rodada.

Fique de olho em: Vitor Hugo e Gabigol.

Se o Flamengo vencer: O elenco pode assumir a vice-liderança

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo; Gabigol, Matheus e Matheus França.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores está agendada para 29 de outubro, sábado, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, a partir das 17h (horário de Brasília).

O Flamengo vai enfrentar o Atlhetico PR na final da Libertadores 2022 em partida única. Serão 90 minutos em dois tempos, onde quem vencer será consagrado como o grande campeão da temporada. Se o empate acontecer, aí a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a decisão de pênaltis será iniciada ao fim do jogo.

Por conta da Copa do Mundo da FIFA, a decisão será em outubro este ano, diferente do ano passado quando a decisão aconteceu em novembro entre Palmeiras e Flamengo, no Uruguai.

Desde 2019, a final da Libertadores é realizada em partida única, em Lima, no Peru, quando Flamengo e River Plate se enfrentaram com vitória dos brasileiros por 2 x 1, segundo título da sua história. A decisão foi tomada pela Conmebol após confusão entre torcedores na decisão entre River Plate e Boca em Buenos Aires, na Argentina.

