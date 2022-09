Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje x Goiás ao vivo (11/09)

Finalista da Libertadores, o Flamengo visita o Goiás neste domingo, 11 de setembro, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 19h (Horário de Brasília). Válido pela 26ª rodada do Brasileirão, descubra em qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo.

O Goiás soma 35 pontos e está na 9ª posição da tabela. O Flamengo tem 44 pontos e está na 4ª posição.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (Horário de Brasília). Também é possível acompanhar a partida no GloboPlay, serviço de streaming.

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Flamengo no Brasileirão só vai passar entre os canais do SporTV e Premiere, disponíveis entre operadoras de TV por assinatura, transmissão em todo o território nacional. Gustavo Villani é quem narra e Roger Flores, Lédio Carmona e Fernanda Colombo comentam. Lembre-se que para adquirir o pay-per-view é necessário pagar valor extra na mensalidade.

Para acompanhar online, o serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens de ambos os canais em sua plataforma, disponível para assinante apenas no celular, tablet, computador e smart TV. Para quem já tem a conta no site, basta acessar com o e-mail e a senha de usuários.

Para o torcedor que quer tornar-se assinante, basta entrar no site www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90, escolher o melhor pacote e pronto.

Goiás x Flamengo:

Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Rodada : 26ª rodada

: 26ª rodada Local: Estádio da Serrinha, em Goiás

Estádio da Serrinha, em Goiás Arbitragem : Ramon Abatti Abel

: Ramon Abatti Abel VAR : Rafael Traci

: Rafael Traci Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Goiás x Flamengo: como vem as equipes hoje?

Sem perder há quatro rodadas, o Goiás soma 35 pontos na 9ª posição, conquistados em nove vitórias, oito empates e oito derrotas. Com aproveitamento de 46%, o grupo tem como principal objetivo se manter na parte de cima da tabela até conquistar o seu espaço em torneios internacionais na próxima temporada.

Do outro lado, o Flamengo entra em campo neste domingo com todo o gás necessário depois de se classificar para a final da Libertadores. No Brasileirão, está em 4º lugar com 44 pontos, com a real possibilidade de reassumir a vice-liderança se ganhar o jogo de hoje. O Rubro-Negro tem o terceiro melhor ataque com 40 gols marcados e a segunda melhor defesa com 21 gols sofridos apenas.

Últimos jogos:

Na última segunda-feira (05/09), o Goiás venceu o Santos por 2 a 1, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os gols foram de Pedro Raul, enquanto Madson descontou.

Para o Flamengo, na última quarta-feira (07/09), o elenco venceu o Vélez por 2 a 1, em casa, na partida de volta da semifinal da Libertadores. Os gols foram de Pedro e Marinho.

Flamengo na final da Libertadores 2022

Pelo segundo ano seguido, o Flamengo está na final da Libertadores, o maior torneio de futebol sul-americano no continente. Contra o Vélez, o clube carioca disputou a semifinal. No primeiro jogo, venceu por 4 a 0, com três gols de Pedro e um de Everton Ribeiro.

Na partida de volta, realizada na última quarta-feira de setembro, o elenco novamente mostrou domínio dentro de campo, mas ao mesmo tempo segurando-se na defesa já que tinha a vantagem. Lucas Pratto abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, enquanto Pedro igualou aos 42.

No segundo tempo, Marinho teve tempo para ampliar o resultado da segunda partida na semifinal para o Flamengo, para carimbar o passaporte até a decisão do título em 2022, em 29 de outubro no Equador.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Flamengo.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Além do jogo entre Goiás e Flamengo, outras quatro partidas serão realizadas neste domingo, 11 de setembro, com transmissão ao vivo pela TV aberta e fechada, válidas pela 26ª rodada do Brasileirão.

O destaque também vai para o encontro de São Paulo e Corinthians, no Clássico Majestoso. Por isso, confira toda a programação para não perder nada.

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Fortaleza

Avaí x Athletico PR – 11h

Botafogo x América MG – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

