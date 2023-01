Qual canal vai passar jogo do Flamengo na Copinha hoje - 05/01/2023

Em busca da sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo enfrenta o Aparecidense nesta quinta-feira, pela segunda rodada do grupo 5 a partir das 21h45 (horário de Brasília). O jogo do Flamengo na Copinha hoje vai ser no Estádio Jauzão, em Jaú. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao duelo.

+Jogos do Flamengo na Copinha 2023: tabela com dias e horários

Como assistir jogo do Flamengo na Copinha hoje

O jogo do Flamengo na Copinha hoje vai ser transmitido no SporTV e GloboPlay às 21h45 (Horário de Brasília).

O canal exibe para todos os estados do Brasil a partida nesta quinta-feira, disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir a retransmissão do SporTV através do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes tanto no site como pelo aplicativo.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jauzão, em Jaú

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Quem vai apitar o jogo do Aparecidense e Flamengo?

Nesta quinta-feira, o árbitro do jogo do Flamengo na Copinha contra o Aparecidense vai ser Pedro Henrique Alves de Paula.

Já os assistentes vão ser Gabriel Rodrigues e Juliana Vicente Esteves. O quarto árbitro será Edson Alves Da Silva.

Alexandre Luis Gonçalves será o analista de vídeo.

Aparecidense x Flamengo

Na rodada de estreia pelo grupo 5, o Aparecidense foi derrotado pelo XV de Jaú, que joga em casa na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o elenco de Goiás briga pela primeira vitória na competição para seguir vivo à próxima etapa.

Do outro lado, o Flamengo não saiu do empate sem gols com o Floresta na primeira rodada e por isso terá que correr atrás dos três pontos nesta quinta-feira se quiser chegar até a segunda fase da Copinha. O elenco ocupa a segunda posição com apenas 1 ponto marcado, atrás do XV de Jaú.

Escalação do jogo do Aparecidense: Ramon; João Gabriel, Azevedo, Marcelo, Lucas Bispo; Gabriel, Cauan Bidu, Dyego; Alex, Felipe e Zé Henrique.

Escalação do jogo do Flamengo: Dyogo Alves; Felipe Brian, Iago, Darlan, Zé Welinton; Evertton, Dudu, Lucas Bauru; Lorran, Petterson e Ryan Luka.

Relembre como foi a primeira partida do Flamengo na Copinha.



Programação da rodada na Copinha hoje

Outros sete embates serão disputados nesta quinta-feira além do jogo do Flamengo na Copinha hoje. Fique por dentro e confira os horários de cada um deles.

Penapolense x Comercial - 12h45

Nacional x XV de Piracicaba - 13h

Capivariano x Cruzeiro - 15h

Juventude x Alecrim - 15h15

Francana x Cruzeiro AL - 17h15

XV de Jaú x Floresta - 19h30

Guarani x Grêmio - 19h30

Aparecidense x Flamengo - 21h45

LEIA TAMBÉM:

Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Por que jogadores do penta faltaram ao velório de Pelé? Veja o que eles disseram