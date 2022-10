Qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje no Brasileirão - 27/10/2022

Qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje no Brasileirão – 27/10/2022

Invicto por sete rodadas no Brasileirão, o jogo do Fortaleza hoje vai ser contra o Coritiba nesta quinta-feira, 27 de outubro, a partir das 19h (Horário de Brasília). A partida é válida pelo encerramento da 34ª rodada na Arena Castelão, no Ceará. Saiba todos os detalhes do jogo a seguir no texto.

Qual canal vai passar jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 19h (horário de Brasília), para todo o território nacional ao vivo.

Disponível em valor extra nas operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view para assistir ao jogo desta quinta-feira.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming no aplicativo de celular, tablet, computador e smartv.

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, no Ceará.

TV: Sportv e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem:

Informações do jogo do Fortaleza x Coritiba hoje

Sem perder por sete partidas seguidas, o Fortaleza mantém o seu foco em alcançar a parte de cima da tabela e consequentemente uma vaga em torneios internacionais. Em décimo lugar com 45 pontos, contabiliza até aqui 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas. A diferença para o quarto colocado é de doze pontos, mas duas novas vagas para a Libertadores devem ser disponibilizadas devido à final da Libertadores.

Do outro lado, o Coritiba corre contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar com 35 pontos, contabiliza dez vitórias, cinco empates e 18 jogos perdidos. Com apenas dois pontos a mais do primeiro colocado da degola, o elenco paranaense poderá se afastar da parte de baixo.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Além do embate entre Fortaleza e Coritiba, outros três jogos serão disputados nesta quinta-feira pelo encerramento da 34ª rodada do Brasileirão.

Confira quais são eles e os horários.

Flamengo 2 x 1 Santos

Athletico PR 1 x 3 Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h30 - Botafogo x RB Bragantino

21h45 - Corinthians x Fluminense

21h45 - Internacional x Ceará

21h45 - Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h - Fortaleza x Coritiba

19h - São Paulo x Atlético GO

19h30 - Atlético MG x Juventude

20h - Cuiabá x Avaí

