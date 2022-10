Quais são os times rebaixados para Série C de 2023 no Brasileirão?

Enquanto alguns comemoram o acesso até a primeira divisão, outros lamentam o rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro na temporada. As quatro últimas equipes da tabela na Série B do Brasileirão são os times rebaixados para Série C de 2023. Saiba quem são e como está o cenário na reta final.

Três times rebaixados para Série C de 2023

O Náutico, Brusque e o Operário PR estão rebaixados para a Série C de 2023 no Campeonato Brasileiro. Os três times não conseguiram escapar da parte de baixo da tabela e, com duas rodadas de antecipação, caíram para a divisão inferior no futebol.

Cada um dos elencos não atingiu a pontuação necessária para escapar da degola. Na casa dos 30 pontos, não chegaram sequer à marca de dez vitórias na temporada, o que prejudicou e muito na luta contra a zona de rebaixamento por toda a competição.

Resta ainda uma vaga para a terceira divisão. Neste momento, o CSA é quem luta contra o rebaixamento na 17ª posição da Série B, além de Novorizontino, Chapecoense e Tombense. Com apenas duas rodadas para terminar o ano, vale tudo na briga.

Quem subiu para a Série A do Brasileirão?

Até a 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, apenas o Cruzeiro é quem subiu para a primeira divisão do futebol.

As equipes de Grêmio, Bahia e Vasco flertam com o acesso no G4 da tabela de classificação. Elas são as favoritas para alcançarem a primeira divisão. Porém, Sport, Sampaio Corrêa, Criciúma, Londrina e Ituano ainda não no páreo, mesmo que com muitos pontos a somar.

O compromisso do Vasco neste momento é não perder nenhum dos três jogos que tem pela frente. Quarto colocado com 56 pontos, tem três pontos a mais que o Sampaio, quinto lugar na tabela da Série B. Ao que tudo indica, as três vagas serão definidas na última rodada marcada para o domingo, 6 de novembro.

Quem subiu para a Série B do Brasileirão?

As equipes de Mirassol, Botafogo SP, ABC e Vitória conquistaram o acesso e vão jogar a Série B do Brasileirão no ano que vem, em 2023.

Na final do torneio, o Mirassol venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Na primeira partida, empate sem gols mas na volta o elenco do interior garantiu a vitória por 2 a 0 em casa.

Ao mesmo tempo, as equipes de Atlético do Ceará, Brasil de Pelotas, Ferroviário e Campinense foram rebaixadas para a Série D do Brasileirão de 2023.

