Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje DE GRAÇA ao vivo – 23/10

Na tarde deste domingo (23/10), o São Paulo enfrenta o Juventude mais uma vez na temporada. Desta vez, o duelo é válido pelo segundo turno na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com início às 16h (Horário de Brasília). Saiba em qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje e como assistir.

A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar na Globo e Premiere, em pay-per-view da TV fechada, a partir das quatro da tarde (horário de Brasília).

Com transmissão da Globo para os estados de SP, PR, MT e MS, a narração será de Cléber Machado ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola. Outra opção é assistir no Premiere, apenas na TV paga por todo o território brasileiro.

Também dá para assistir de graça na plataforma do GloboPlay, para quem não é assinante. Baixe o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv e se inscreva para assistir a Globo.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

TV: Globo e Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Juventude x São Paulo: como estão na temporada?

Lanterna do Brasileirão, o Juventude precisa dos três pontos neste domingo se quiser tentar escapar do rebaixamento até a segunda divisão do Brasileirão. Com apenas 21 pontos, o elenco gaúcho tem dez pontos a menos que o primeiro colocado da degola, além de ter só três vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Jogando em casa, vai tentar pressionar os oponentes de qualquer forma.

Para o São Paulo, o principal objetivo é subir na classificação para tentar garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Em 10º lugar com 44 pontos, contabiliza dez vitórias, 14 empates e oito derrotas na temporada até aqui pelo Brasileirão. Se vencer, pula duas posições.

Escalações:

Provável escalação do Juventude: Pegorari; Thalisson, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rodrigo Soares; Elton, Jadson, Chico; Capixaba, Rafinha e Pitta.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Léo Pele, Reinaldo, Ferraresi; Pablo Maia, João Moreira, Patrick, Rodrigo Nestor; Eder e Calleri.

Programação de jogos da rodada no Brasileirão hoje

Neste domingo, cinco partidas entre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A serão disputadas entre as equipes da primeira divisão.

O destaque fica para o jogo entre Fluminense e Botafogo, clássico carioca, além de Coritiba e Internacional. Confira os resultados até aqui e os horários do jogo de hoje.

Sábado (22/10):

RB Bragantino 4 x 2 Athletico PR

América MG 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 1 Corinthians

Palmeiras 3 x 0 Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

