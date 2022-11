Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje e horário (02/11/2022)

O Palmeiras pode conquistar o 11º título brasileiro hoje! O time alviverde só precisa vencer o Fortaleza nesta quarta-feira, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Palmeiras hoje começa às 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, com transmissão ao vivo na TV aberta.

Mais cedo nesta quarta, se o Internacional perder para o América o Verdão já entra em campo campeão no Castelão.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão da Globo, Sportv e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília) pela rodada do Brasileirão nesta quarta-feira.

A Globo transmite aos estados de SP e CE com exclusividade a possível conquista do título do Palmeiras. Esta pode ser a 11ª taça do clube alviverde. Cléber Machado será o encarregado de contar a história ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Nos canais Sportv e Premiere a transmissão será para todo o Brasil, mas com Everaldo Marques, Maurício Noriega e Richarlyson no comando.

Para quem gosta de acompanhar no celular, a plataforma GloboPlay retransmite o jogo pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

TV: Globo, Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Palmeiras na temporada 2022

O Palmeiras pode fechar o ano de 2022 com dois títulos conquistados. A temporada do clube não foi perfeita como o torcedor gostaria, mas ganhar o Brasileirão pode dar o gás necessário ao elenco daqui para frente.

Sob o comando do técnico português Abel Ferreira, o Verdão venceu o São Paulo de virada na final do Paulistão durante o início do ano. Na Copa do Braisl, entretanto, o tricolor desclassificou o Verdão nos pênaltis, durante as oitavas de final.

Pela Libertadores, o atual campeão fez a melhor campanha da fase de grupos, mas bateu na trave durante a semifinal ao ser eliminado pelo Athletico, atual vice-campeão.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, o Palmeiras pode levantar o seu troféu de número 11 por toda a história. O elenco também venceu o torneio nos anos de 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 pela última vez.

Relembre como foi a conquista do Palmeiras no Campeonato Paulista deste ano.



Escalação do Palmeiras no jogo de hoje

O técnico Abel Ferreira ainda não pode contar com Jailson e Raphael Veiga, ambos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico do clube.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Para Juan Pablo Vojvoda, Lucas Lima é o único desfalque por lesão.

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pedro Rocha; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

