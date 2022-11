Confira o grupo do Palmeiras no Paulistão 2023. Foto: Reprodução / Rodrigo Corsi/Paulistão

Saiba quais podem ser os adversários do Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista em 2023

Palmeiras no Paulistão 2023: o que esperar do grupo do Verdão

Palmeiras no Paulistão 2023: o que esperar do grupo do Verdão

O sorteio dos grupos no Campeonato Paulista foi realizado na tarde desta terça-feira, 1º de novembro, pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na sede da entidade. Atual campeão paulista, saiba qual será o caminho do Palmeiras no Paulistão 2023 até a decisão.

+ Confira todos os grupos do sorteio do Paulistão 2023 nesta terça

Grupo do Palmeiras no Paulistão 2023

Cabeça de chave, o Palmeiras está no grupo D do Campeonato Paulista de 2023 com São Bernardo, Santo André e Portuguesa.

Diferente do que estamos acostumados em competições de futebol, o Verdão não vai enfrentar nenhuma das três equipes nesta primeira fase. Em pontos corridos, o regulamento do Paulistão prevê que o elenco jogue contra todas as equipes dos outros três grupos. Não há partida entre times do mesmo grupo.

Serão doze rodadas com oito jogos em cada. O início da competição paulista está marcado para 15 de janeiro, mas a tabela de jogos ainda não foi divulgada pela FPF.

O que esperar do grupo do Palmeiras?

Não há dúvidas de que o Palmeiras é o favorito no grupo D do Paulistão. Porém, o time do São Bernardo fez uma boa campanha na temporada passada e novamente deve fazer uma temporada excepcional dentro de campo.

A Portuguesa está de volta à elite depois de conquistar o acesso. Porém, não deve chegar até a fase adiante.

Já Santo André também se garantiu nas quartas de final do Paulistão na última temporada e, por isso, deve disputar a classificação com o São Bernardo. O Palmeiras deve avançar em primeiro lugar na fase de grupos.

+Palmeiras tem Mundial? Entenda a origem da dúvida

Quantos títulos paulistas o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem 24 títulos do Campeonato Paulista em sua história. O Verdão é o atual campeão do torneio de futebol estadual.

O primeiro troféu veio em 1920, enquanto o segundo em 1926, seis anos mais tarde. As outras conquistas foram nos anos de 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020 e aí em 2022 pela última vez.

Na final de 2022, o Verdão enfrentou o São Paulo na final. No primeiro jogo a vitória foi do São Paulo por 3 a 1, dentro de casa. Na volta, o alviverde venceu por 4 a 0 para fechar o placar e conquistar o 24º título.

Relembre como foi a conquista do título de 2022 no Paulistão.



+Palmeiras tem Mundial? Entenda a origem da dúvida

Siga o DCI no Google News e receba as principais notícias de esportes