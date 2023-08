Qual canal vai passar o jogo do Inter hoje no Brasileirão - 19/09/2023

Qual canal vai passar o jogo do Inter hoje no Brasileirão – 19/09/2023

O Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será o palco do jogo do Inter hoje contra o Fortaleza, 19 de agosto, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro às 16h, horário de Brasília. Os dois clubes brigam no meio da classificação e por isso o confronto vai ser equilibrado.

Quem vai transmitir o jogo do Inter hoje?

O Premiere exibe para todo o país o jogo do Inter hoje contra o Fortaleza às 16h, horário de Brasília, em operadoras de televisão por assinatura e também no aplicativo para Android e iOS. Dá para assinar o pay-per-view sem ter a televisão paga em casa.

O Internacional vive uma crise dentro de campo porque não vence no Brasileirão há sete rodadas, em 13º lugar com 24 pontos. Com desafio da Libertadores no meio da semana, o técnico Eduardo Coudet deve escolher um time misto com Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández, De Pena; Jonny, Matheus Dias, Bruno Henrique, Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

O Fortaleza vai brigar pela Sul-Americana no meio da semana e por isso o treinador Vojvoda também deve optar por um time misto neste sábado. O clube está em 11º lugar com 26 pontos e hoje terá em campo João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo.

Tem como assistir futebol no Globoplay?

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay e Premiere' pode assistir a retransmissão do pay-per-view na própria plataforma. Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo e insira o seu login.

Tem como ver Premiere no Globoplay?

Dá para ver o pay-per-view tanto no Globoplay como no aplicativo próprio do sistema.

Quais são os jogadores do Inter convocados?

O Internacional não teve nenhum dos seus jogadores convocados para a Seleção Brasileira, mas o treinador Eduardo Coudet ficará sem seis atletas já que eles foram chamados para defenderem as suas seleções e também o time pré-olímpico do Brasil.

Enner Valencia, Johnny, Aranguiz e Rochet, segundo apurações do portal GE, serão chamados por suas seleções, Equador, Estados Unidos, Chile e Uruguai respectivamente, na próxima data FIFA, marcada para setembro com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, Maurício e Vitão foram convocados para jogar na Seleção Pré-Olímpica do Brasil.

A data FIFA acontece de 4 a 12 de setembro, mas o Brasileirão segue o calendário da FIFA e também para o campeonato conforme as equipes entram em campo. O único problema no caso dos convocados por suas seleções é que o Inter tem partidas marcadas para 13 de setembro, contra o São Paulo, um dia depois do fim da data FIFA.

