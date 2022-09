Corinthians e Internacional se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão com transmissão na Globo hoje

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje? Vai passar na Globo? (04/09)

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje? Vai passar na Globo? (04/09)

Com a bola rolando pela 25ª rodada do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Internacional neste domingo, 04 de setembro, na Neo Química Arena, na capital paulista. Qual o horário do jogo do Corinthians hoje? A partida tem início às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Globo.

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje começa às 16h, horário de Brasília, com transmissão na Globo e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming.

Quer saber onde vai passar o jogo do Timão hoje? Pode comemorar torcedor, porque o jogo vai passar na TV aberta, com transmissão para todo o Brasil, menos para os estados de MG, RJ, ES, CE, RN e PI. A partida começa logo após o programa Pipoca da Ivete, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Milton Leite, ao lado de Maurício Noriega e Richarlyson em comentários.

A opção de assistir online é o GloboPlay, serviço de streaming mas para assinantes somente. Através do site www.globoplay.globo.com é possível escolher o pacote que seja o melhor para o seu bolso, por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês. O GloboPlay pode ser acessado por aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV.

Corinthians x Internacional

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Corinthians e Internacional no Brasileirão

Após vencer o RB Bragantino na última rodada, o Corinthians volta a jogar neste domingo em busca da vice-liderança do Brasileirão. Com 42 pontos, vem na 4ª posição conquistados em doze vitórias, seis empates e seis derrotas. O Timão tem a quarta melhor defesa do campeonato, com 27 gols marcados e 22 sofridos, enquanto como mandante soma 8 triunfos e três empates, tendo 58% de aproveitamento.

Fique de olho em: Roger Guedes e Yuri Alberto

Se o Corinthians vencer: Pode assumir a segunda posição, apenas se o Flamengo perder na rodada

Eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Internacional segue focado em brigar pela vaga na Libertadores pela parte de cima do Brasileirão, além de tentar lutar pelo título. Ocupando o 6º lugar com 42 pontos, contabiliza onze vitórias, nove empates e quatro derrotas em 24 rodadas disputadas, tendo aproveitamento em 58% no campeonato.

Fique de olho em: Alemão

Se o Internacional vencer: Tem chances de ser o segundo colocado se o Flamengo e Fluminense perderem.

Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje:

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Cantillo, Fausto Vera, Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. O técnico Vitor Pereira continua sem Du Queiroz, por suspensão, e Paulinho e Maycon, por lesões. No meio da semana, o Timão tem confronto pela Copa do Brasil e por isso deve poupar alguns jogadores.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Mauricio; Wanderson e Alemão. Mano Menezes não tem novos desfalques, com Alemão de volta ao ataque do grupo gaúcho.

Últimos jogos

CORINTHIANS:

Fluminense 2 x 2 Corinthians – Quarta-feira, 24/08 – Copa do Brasil

Corinthians 1 x 0 RB Bragantino – Segunda-feira, 29/08 – Brasileirão

INTERNACIONAL:

Avaí 0 x 1 Internacional – Segunda-feira, 222/08 – Brasileirão

Internacional 4 x 0 Juventude – Segunda-feira, 29/08 – Brasileirão

Com gol de Gustavo Mosquito, veja como foi a última partida do Timão no vídeo a seguir.

Leia também: Grid de largada da Fórmula 1: qualificação F1 do GP da Holanda 2022