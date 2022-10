Qual o horário do jogo do Flamengo hoje? Qual canal vai passar – 01/10

O Flamengo recebe o RB Bragantino neste sábado, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro perdeu a chance de assumir a vice-liderança na rodada passada, enquanto o Braga não vence há oito rodadas. Qual o horário do jogo do Flamengo hoje? A partida começa às 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Enquanto aguarda a final da Libertadores, o Rubro-Negro concentra-se 100% no Brasileirão. Sem vencer por quatro rodadas, o Flamengo ocupa a quinta posição com 45 pontos, conquistados em treze vitórias, seis empates e nove derrotas com a terceira melhor campanha de ataque em 44 gols marcados. Se vencer, pula uma posição.

Do outro lado, o RB Bragantino vem de empate sem gols com o Inter. Em décimo terceiro lugar com 35 pontos, concentra-se com oito vitórias, onze empates e nove derrotas, com a necessidade de conquistar os três pontos para escapar da zona de rebaixamento.

O jogo do Flamengo hoje tem início às 19h (horário de Brasília), com transmissão no Premiere e GloboPlay para todo o Brasil ao vivo.

O torcedor não pode assistir ao jogo deste sábado na TV aberta. No entanto, o canal do Premiere transmite o duelo completo entre Flamengo e RB Bragantino para todo o Brasil, com disposição apenas entre as operadoras de TV paga em valor extra.

Existe também a opção de curtir no GloboPlay, serviço de streaming, disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV aos assinantes. Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

FLAMENGO X RB BRAGANTINO:

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira

> Tem prorrogação na final da Sul-Americana em 2022?

Escalação do Flamengo hoje

O técnico Dorival Junior deve poupar Filipe Luís e David Luiz, segundo informações do portal GE. Leo Pereira, João Gomes e Matheuzinho, por outro lado, cumpre suspensão e não podem jogar hoje.

Pulgar, por outro lado, se recupera de lesão.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton; Everton Ribeiro, Vidal, Thiago Maia; Arrascaeta, Pedro e Gabigol

Alerrandro e Hurtado seguem fora do plantel de Maurício Barbieri.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Luan Candido, Natan; Raúl, Lucas Evangelista, Artur; Hyoran, Helinho e Eduardo.

+

Flamengo x RB Bragantino últimos jogos

O último jogo realizado entre Flamengo e RB Bragantino foi em 8 de junho de 2022, na temporada atual, pela 10ª rodada do Brasileirão na Série A.

Na ocasião, o elenco do Bragantino levou a melhor com o placar de 1 x 0, em casa no Estádio Nabizão. Com os três pontos, conseguiu melhor lugar na tabela.

Últimos jogos Flamengo x RB Bragantino:

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 3 RB Bragantino

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

Confira como foi o último jogo entre os times.



