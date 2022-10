Del Valle x São Paulo: qual canal vai passar a final da Sul-Americana hoje

Quem vai ser o campeão da Sul-Americana 2022, o São Paulo ou Independiente Del Valle? As equipes disputam o título da edição neste sábado, 1º de outubro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 17h (Horário de Brasília). Em qual canal vai passar a final da Sul-Americana hoje? Confira as informações no texto a seguir.

Qual canal vai passar a final da Sul-Americana hoje

A final da Sul-Americana hoje vai passar no canal da Conmebol TV, a partir das 17h (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

O canal da Conmebol só está disponível entre as operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO. Todo e qualquer assinante terá o sinal 100% aberto da Conmebol para assistir à final entre São Paulo e Independiente Del Valle neste sábado na TV.

Os aplicativos de streaming Now, ClaroTV +, Sky Play e DirecTV GO também retransmitem de graça para os assinantes das operadoras. Basta acessar com o e-mail e a senha de usuário para acompanhar.

Para quem não tem a TV fechada, a opção é assistir através do aplicativo Claro TV+, disponível no navegador (www.clarotvmais.com.br) e também no aplicativo de celular, para Android e iOS, e no tablet, computador e smart TV. Basta se cadastrar e pronto!

CONMEBOL TV:

SKY: 220, 620, 221, 621, 222, 622, 223 e 623

CLARO: 211, 711, 212, 712, 713 e 714

DIRECTV GO: www.directvgo.com

CLARO TV+: www.clarotvmais.com.br e Aplicativo

+ Como assistir final da Sul-Americana online hoje e de graça? – 01/10

Como chegam Independiente Del Valle e São Paulo?

O São Paulo busca o bicampeonato da Copa Sul-Americana neste sábado. Campeão em 2012, o tricolor chega como o favorito na disputa deste sábado. No grupo D, garantiu-se em primeiro lugar com 16 pontos, em cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final, passou pelo Universidad Católica em 8 x 3 no agregado.

Pelas quartas de final, derrotou o Ceará nos pênaltis e, por fim, o Atlético Goianiense também nos pênaltis pela semifinal.

Escalação do São Paulo hoje: Felipe Alves; Rafinha, Léo Pele, Reinaldo, Diego Costa; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

Diferente do seu oponente, o Independiente Del Valle entrou na Sul-Americana apenas nas oitavas de final, depois de terminar a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar. Diante do Lanús, o grupo equatoriano passou pelo agregado de 2 x 1. Depois, nas quartas, venceu o Deportivo Táchira em 5 x 1.

Por fim, deixou o Melgar para trás com a goleada de 6 x 0 no placar agregado. O elenco do Equador busca o segundo título na Sul-Americana.

Escalação do Independiente Del Valle hoje: Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia; Fernández, Chávez, Pellerano, Lorenzo Faravelli, Marcos Angulo; Junior Sornoza e Bauman.

Premiação ao campeão da Sul-Americana 2022

O campeão da Sul-Americana embolsará R$ 26, 1 milhões como premiação. Já o segundo lugar fica com o total de R$ 10 milhões, como forma de recompensa.

Independiente Del Valle e São Paulo disputarão não apenas o título de campeão na temporada, como também a bela taça em prata, as medalhas de ouro para os jogadores e, sem dúvidas, a premiação milionária entregue pela Conmebol ao fim da temporada.

A diferença entre Sul-Americana e Libertadores é muito grande. Ao campeão, a diferença é de 56 milhões de reais este ano, mesmo com o aumento no valor do torneio. Isso acontece porque a Libertadores possui mais direitos de imagens com a TV, patrocinadores e investimentos.

Assim como a Liberta, cada equipe também garante um novo valor como premiação em cada vez que avança uma nova etapa.

+ A Final da Sul-Americana é jogo único entre Independiente Del Valle e São Paulo?