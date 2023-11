Quando o Vitória esteve na Série A do Brasileirão?

Cinco anos após ser rebaixado, o Vitória pode comemorar: está de volta à elite do Brasileirão em 2024. Após a conquista inédita do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o time baiano celebra também a estatística de ser um dos clubes do Nordeste que mais jogaram a primeira divisão do futebol.

Quantas vezes o Vitória jogou a Série A do Brasileirão?

O Vitória contabiliza 40 participações na Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do futebol profissional. Entre os clubes do Nordeste, o Leão é o terceiro que mais disputou o torneio da CBF, somente atrás do Bahia e Sport.

Na era dos pontos corridos, o Vitória tem 11 participações na Série A: em 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e agora 2024, quando retornou da segunda divisão para a elite como o grande campeão do Brasileirão. Enquanto isso, nos antigos formatos e disputas de campeonato, o Leão soma outras 29 atuações.

Logo em sua primeira edição no campeonato, em 1965, o Vitória alcançou a final da Zona Sul do torneio, mas perdeu para o Náutico por 4 x 0 no agregado. Na classificação geral, ficou em 8º lugar com quatro pontos.

Confira a lista completa com todos os anos em que o Vitória jogou a Série A do Brasileirão.

Participações do Vitória no Brasileirão:

1965 e 1966;

1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982;

1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991;

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

2008, 2009 e 2010;

2013 e 2014;

2016, 2017 e 2018;

2024.

Melhores campanhas do Vitória na primeira divisão

Em 40 participações na Série A, a melhor campanha do Vitória aconteceu em 1993, quando o elenco baiano conquistou o vice-campeonato nacional. Na grande final, sob o sistema de eliminatórias, o Palmeiras venceu o Vitória nas duas partidas, assegurando o título brasileiro da temporada.

O alviverde venceu o primeiro jogo da final por 0 x 1, na Arena Fonte Nova, enquanto na volta marcou 2 x 0, no Estádio do Morumbi. O elenco baiano terminou em segundo lugar com 30 pontos, somados em 11 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Outras temporadas, como 1999, eliminado na semifinal após a derrota para o Atlético Mineiro, também marcam a história do Leão no Brasileirão. É possível destacar as campanhas de 1974, 1979 e 2013, segundo informações do portal Memórias do EC Vitória.

Relembre as cinco melhores campanhas do clube de Salvador.

Ano de 1993: vice-campeão brasileiro

Ano de 1999: eliminado na semifinal

Ano de 2013: quinto lugar na classificação

Ano de 1979: eliminado na terceira fase

Ano de 1974: eliminado na segunda fase

Quantas vezes o Vitória foi rebaixado para a Série B?

O Vitória foi rebaixado da Série A para a Série B do Brasileirão em seis oportunidades: em 1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018 pela última vez. Cinco anos depois, o clube conseguiu o acesso e está de volta para disputar a elite do Campeonato Brasileiro de futebol profissional.

Apesar dos constantes acessos, esse foi apenas o primeiro título da Série B do Vitória, conquistado com 72 pontos em 22 vitórias, seis empates e 10 derrotas, faltando uma rodada para o fim da temporada.

Relembre as campanhas do Vitória que lhe renderam o rebaixamento:

Rebaixamento em 1982

Vice-campeão baiano em 1981, o Vitória conquistou o acesso para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol. O desempenho dentro de campo, por outro lado, não foi nada satisfatório, resultando no rebaixamento para a segunda divisão.

No grupo F, ao lado de São José, Grêmio, Atlético Mineiro e Ferroviária, o Vitória conquistou seis pontos após ganhar três partidas e perder cinco, ocupando a última colocação da tabela. Conforme o regulamento da Taça de Ouro, antigo nome do Brasileirão, previa que os últimos colocados caíssem para a Série B.

O Vitória sequer teve a oportunidade de brigar no mata-mata pelo título.

Rebaixamento em 1991

Anos depois, o Vitória viu o seu elenco amargar o rebaixamento pela segunda vez na história. Em 1991, a primeira divisão do Brasileirão era disputada em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na primeira etapa o clube baiano jogou 19 partidas contra os outros 19 oponentes, venceu três, empatou seis e perdeu 10.

Com os resultados ruins rodadas após rodadas, o Vitória não demorou para cair na zona de rebaixamento, de onde não saiu mais. Conforme ditava o regulamento da CBF, organizadora do torneio, os dois últimos da tabela de classificação acabariam rebaixados.

Com 12 pontos e na lanterna, o Vitória foi rebaixado para a Série B pela segunda vez em sua história.

Rebaixamento em 2004

Já no sistema de pontos corridos, o Vitória disputou o Brasileirão em 2004, mas acabou rebaixado pela terceira vez em sua história. O elenco somou 39 pontos em último lugar na tabela, com nove vitórias, 12 empates e 25 derrotas na competição.

O clube baiano foi responsável por uma das maiores goleadas da competição ao derrotar o Paraná por 6 a 1, no Barradão, em 25 de abril daquele ano, mas não escapou do rebaixamento, o terceiro em sua história. Com 24 equipes na disputa, o Vitória disputou 46 partidas.

Rebaixamento em 2010

Em 2010, também no sistema de pontos corridos, o Vitória também tropeçou durante a temporada e acabou rebaixado para a segunda divisão, o quarto na história do futebol. Com 38 rodadas, o clube de Salvador venceu apenas nove jogos, empatou 15 e perdeu 14 contra os outros 19 times.

O time baiano estreou no Brasileirão em 08 de maio, em derrota por 1 x 0 contra o Palmeiras. Depois, empatou com o Flamengo em 1 x 1 até conseguir um desempenho regular na competição. O elenco chegou a vencer equipes como São Paulo, Athletico e Santos, mas tudo desandou no segundo turno.

Com 42 pontos, terminou em 17º lugar e foi rebaixado para a Série B do Brasileirão.

Rebaixamento em 2014

Em 2014, o Vitória também disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o desfecho não foi nada agradável para os torcedores do Leão. Com 38 pontos em 17º lugar, o elenco foi rebaixado pela quinta vez na história do futebol brasileiro.

O grupo estreou em 19 de abril, em derrota por 1 x 0 contra o Internacional, no Beira-Rio. Na segunda rodada conseguiu um ponto ao empatar em 2 x 2 com o Athletico PR, e finalmente a primeira vitória na rodada seguinte, contra o Fluminense, por 1 x 2, no Maracanã.

Após oito confrontos, o Vitória retomou o caminho das vitórias ao derrotar o Criciúma por 1 x 3, fora de casa, pela 12ª rodada da competição. No segundo turno o elenco não foi bem, somando 38 pontos em 10 vitórias, oito empates e 20 derrotas em 17ª posição, rebaixada de acordo com o regulamento da CBF.

Rebaixamento em 2018

O último rebaixamento do Vitória no Brasileirão aconteceu em 2018, na era dos pontos corridos. O Leão de Salvador estreou em 14 de abril, com empate em 2 x 2 contra o Flamengo, no Barradão. Na segunda rodada perdeu para o Galo em 1 x 2, fora de casa.

A primeira vitória do clube baiano foi em 13 de maio, na quinta rodada, contra o Vasco por 3 x 2, em São Januário, no Rio de Janeiro. O desempenho do Vitória seguiu regular, até que no returno o rendimento dos jogadores caiu, somando quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

Com 37 pontos em 18º lugar, o Vitória foi rebaixado pela sexta vez até a segunda divisão. Foram nove vitórias, 10 empates e 19 derrotas na competição.

