Quando vai ser o jogo atrasado do Botafogo no Brasileirão 2023?

Com o seu desempenho em queda rodada após rodada, o Botafogo perdeu a vantagem que havia conquistado no primeiro turno do Brasileirão, deixando a corrida ao título aberta para os rivais. Faltam poucos dias para o fim do campeonato, mas o elenco carioca ainda tem sete compromissos a cumprir, incluindo um jogo atrasado contra o Fortaleza.

Quando é o jogo atrasado do Botafogo no Brasileirão?

O jogo atrasado do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza vai ser na quinta-feira, 23 de novembro, válido pela 29ª rodada na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). O duelo marca o fim da data FIFA de novembro, responsável por colocar as seleções de futebol em campo para as Eliminatórias e amistosos.

Inicialmente, a partida entre Fortaleza e Botafogo estava marcada para 24 de outubro, terça-feira, mas como o clube cearense disputou a final da Sul-Americana com o LDU Quito no fim de semana, a CBF precisou alterar a data. Para evitar conflitos, a entidade remarcou o embate para a última semana de novembro.

Este vai ser o 20º encontro no retrospecto de Botafogo e Fortaleza, de acordo com o portal de estatísticas O Gol. A equipe carioca venceu 13 dos 19 confrontos, com três triunfos para os cearenses e três empates. O último jogo aconteceu em 10 de junho, no primeiro turno, com vitória do Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos.

Atualmente, o Botafogo é o líder da classificação, com 59 pontos, empatado com o Palmeiras, enquanto o Fortaleza ocupa a 10ª posição, com 43 pontos.

Jogo: Fortaleza x Botafogo

Data: quinta-feira, 23/11

Horário: 19h (de Brasília)

Rodada: 29ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Onde assistir: Premiere

Quando vai ser a última rodada do Brasileirão?

A final do Brasileirão foi postergada para 06 de dezembro, quarta-feira, sob decisão da CBF. A entidade optou pela decisão para garantir a integridade física dos jogadores e profissionais que trabalham entre as rodadas, evitando a excessiva rotina na temporada.

Inicialmente, a última rodada estava marcada para domingo, dia 03 de dezembro, mas a CBF decidiu dar mais três dias por conta das inúmeras simulações para garantir o equilíbrio da competição. Como manda a tradição, todos os 20 clubes estarão em campo no mesmo dia e no mesmo horário.

O Botafogo vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

Cuiabá x Athletico PR

Quarta-feira, 06/12

Arena Pantanal

Horário: a definir

São Paulo x Flamengo

Quarta-feira, 06/12

Estádio do Morumbi

Horário: a definir

Bahia x Atlético MG

Quarta-feira, 06/12

Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: a definir

Coritiba x Corinthians

Quarta-feira, 06/12

Estádio Couto Pereira

Horário: a definir

Internacional x Botafogo

Quarta-feira, 06/12

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: a definir

Cruzeiro x Palmeiras

Quarta-feira, 06/12

Estádio Independência

Horário: a definir

Santos x Fortaleza

Quarta-feira, 06/12

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Horário: a definir

Goiás x América MG

Quarta-feira, 06/12

Estádio Serrinha, em Goiânia

Horário: a definir

Vasco x RB Bragantino

Quarta-feira, 06/12

Estádio São Januário

Horário: a definir

Fluminense x Grêmio

Quarta-feira, 06/12

Estádio do Maracanã

Horário: a definir

