Quanto ficou o jogo do Corinthians x Ceará hoje; veja os gols

Duelo de Alvinegros na Arena Castelão foi válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão

E não deu para o Timão! O resultado jogo do Corinthians hoje, jogando fora de casa, acabou sendo uma derrota para o Ceará pelo placar: Quanto ficou o jogo do Corinthians foi 3 x 1. Na noite dos golaços, a equipe paulista até conseguiu sair na frente, mas levou a virada ainda na primeira etapa e sofreu o terceiro gol no segundo tempo.

Com a derrota, o Alvinegro perde a chance de passar o fim de semana na liderança do Brasileirão e agora torce por um tropeço do Palmeiras diante do Cuiabá na segunda-feira, 18 de julho, para ter chances de terminar o primeiro turno na frente do rival.

Quanto ficou o jogo do Corinthians hoje

Derrota por 3 x 1 Quanto ficou o jogo do Corinthians para o Ceará. O Alvinegro paulista viajou até o Ceará para o jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para jogar contra a equipe do Ceará.

O fato de estar vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores) é reflexo do momento vivido pelo Corinthians. Depois de poupar alguns de seus principais jogadores no meio da semana e perder para o Santos por 1 x 0 na Vila Belmiro, mas que graças à vantagem obtida no primeiro jogo (4 x 0), se classificou às quartas de final, a equipe do Parque São Jorge voltou seu foco para a principal competição nacional.

Vivendo boa fase sob comando do técnico Vítor Pereira, o Timão entrou em campo com um objetivo bem claro: vencer a partida e chegar à liderança da competição. Para isso, o português teve de lidar com um desfalque inesperado. O goleiro Cássio, que sentiu dores na região lombar antes do jogo, ficou de fora. Os 11 titulares escalados pelo treinador foram: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Gil, Raul e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz, Adson e Giuliano; Gustavo Silva e Róger Guedes. Veja quanto foi o resultado jogo do Corinthians hoje.

O primeiro tempo começou frenético, tanto que logo aos três minutos de bola rolando, o atacante Róger Guedes, tão contestado por alguns torcedores corintianos, recebeu passe de Gustavo Mosquito, pegou a bola na ponta esquerda, limpou para o meio e acertou um belíssimo chute com o pé direito de fora da área, no ângulo do goleiro João Ricardo, do Ceará, para abrir o placar na Arena Castelão. Confira o gol:

🆚 Ceará 0 x 1 [Corinthians]

⚽️ Roger Guedes

🏆 Série A

🎥 @sportv pic.twitter.com/K7gJR5quov — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 17, 2022

Porém, após o gol, a equipe acabou tendo dificuldades para criar novas chances e viu o time cearense crescer no jogo e começar a finalizar mais. A pressão do time da casa deu resultado aos 28 minutos de jogo, quando após cobrança de escanteio e bola mal afastada por Raul Gustavo, o lateral esquerdo Bruno Pacheco pegou bonito de pé esquerdo no bico da grande área para fazer um golaço e empatar a peleja.

🆚 [Ceará] 1 x 1 Corinthians

⚽️ Bruno Pacheco

🏆 Série A

🎥 @sportv pic.twitter.com/KXCvnYqMNj — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 17, 2022

E parece que só valia gols bonitos, pois poucos minutos depois, aos 33, o camisa 29 do Ceará, Vina, craque do time, pegou de primeira de fora da área e mandou no ângulo de Matheus Donelli, indefensável.

🆚 [Ceará] 2 x 1 Corinthians

⚽️ Vina

🏆 Série A

🎥 @sportv pic.twitter.com/hWC7w8xpi3 — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 17, 2022

A pressão era tanta que por muito pouco o Ceará não fez o terceiro ainda na primeira etapa, em tentativa do atacante Cléber que foi defendida pelo goleiro corintiano.

No fim do primeiro tempo, o lateral esquerdo Fábio Santos chamou atenção para a bola parada do time da casa e reclamou do gramado do estádio, algo que muitas outras equipes que jogam na Arena Castelão também reclamam.

Na segunda etapa, o Ceará continuou encurralando o Corinthians em seu campo de defesa. Aos 3 minutos, o meia Vina já fez o goleiro Matheus Donelli trabalhar e fazer uma boa defesa. Aos 20, o volante corintiano Roni, que entrou no jogo no segundo tempo, teve uma excelente oportunidade para empatar, na pequena área, mas mandou no travessão.

O Corinthians continuava sem conseguir atacar e o Ceará continuava atacando, até que aos 32 minutos, um passe espetacular de Vina encontrou o atacante Cléber entre três defensores, o atacante ajeitou e chutou forte tirando do goleiro e ampliando a vantagem do Vozão.

🆚 [Ceará] 3 x 1 Corinthians

⚽️ Cléber

🏆 Série A

🎥 @sportv pic.twitter.com/mEPwxTeUK5 — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 17, 2022

Após o terceiro gol, o Ceará apenas administrou a vantagem e aguardou o apito final do árbitro para fazer a festa diante de sua torcida e vencer em casa pela primeira vez no Brasileirão em 2022.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo compromisso do Corinthians será na quarta-feira, dia 20 de julho, também pelo Brasileirão. A equipe volta a jogar diante da fiel torcida, às 21h30 (horário de Brasília), pela última rodada do primeiro turno, precisando ganhar para chegar à ponta da tabela.

Porém, um dia antes desse jogo, o time paulista conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio do chaveamento da próxima fase do torneio acontece na próxima terça-feira, 19 de julho, às 13h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com transmissão ao vivo para o YouTube e Facebook. Os possíveis adversários do Flamengo são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo.

Os jogos de ida da Copa do Brasil vão acontecer entre os dias 27 e 28 de julho, enquanto os de volta serão entre 17 e 18 de agosto.

Antes do segundo jogo da Copa do Brasil, o Timão terá um desafio muito difícil pela frente: dois jogos contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo acontece na Neo Química Arena, no dia 2 de agosto, enquanto a volta, no Rio de Janeiro, será uma semana depois, no dia 9 de agosto.

Classificação do Brasileirão de 2022 – 16/07/22

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 29 pontos

4 Athletico PR – 28 pontos

5 Atlético MG – 28 pontos

6 Fluminense – 27 pontos

7 Flamengo – 24 pontos

8 São Paulo – 23 pontos

9 Santos – 22 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 Avaí – 21 pontos

12 RB Bragantino – 21 pontos

13 Goiás – 20 pontos

14 Cuiabá – 19 pontos

15 Coritiba – 19 pontos

16 América-MG – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético-GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

Leia também: Quanto foi o jogo do Flamengo x Coritiba hoje; veja os gols