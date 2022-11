Que canal vai passar o Jogo do Inter hoje x São Paulo no Brasileirão?

Que canal vai passar o Jogo do Inter hoje x São Paulo no Brasileirão?

O Internacional entra em campo nesta terça-feira, 08/11, para enfrentar o São Paulo pela penúltima rodada do Brasileirão às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Inter hoje vai acontecer no Estádio do Morumbi, na capital paulista, com transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje?

O jogo do Inter hoje terá transmissão do Sportv e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília) ao vivo em todo o país.

Os canais vão transmitir o duelo do Brasileirão nesta terça-feira apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, somente para assinantes na plataforma de streaming. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo e no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Quais são os jogos da rodada no Brasileirão?

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A tem início nesta terça-feira, com o duelo entre São Paulo e Internacional.

Outros nove jogos serão disputados entre quarta e quinta-feira. Confira a agenda da rodada e os horários.

Terça-feira (08/11):

21h30 - São Paulo x Internacional

Quarta-feira (09/11):

19h - Coritiba x Corinthians

19h - Fluminense x Goiás

19h - Avaí x Ceará

20h30 - Fortaleza x RB Bragantino

20h30 - Atlético GO X Athletico PR

21h30 - Juventude x Flamengo

21h30 - Palmeiras x América MG

Quinta-feira (10/11):

20h - Botafogo x Santos

20h - Atlético MG x Cuiabá

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com 36 já disputadas na temporada, confira como está a classificação do Brasileirão.

1 Palmeiras – 78 pontos

2 Internacional – 67 pontos

3 Fluminense – 64 pontos

4 Corinthians – 64 pontos

5 Flamengo – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 América MG – 52 pontos

8 Atlético MG – 52 pontos

9 São Paulo – 51 pontos

10 Botafogo – 50 pontos

11 Fortaleza – 49 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 41 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 34 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 29 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Leia também:

Gabigol não foi convocado para Copa por que? Web reclama

VOTE: Tite acertou na convocação da Seleção Brasileira para Copa 2022?