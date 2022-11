VOTE: Tite acertou na convocação da Seleção Brasileira para Copa 2022?

Com a lista da convocação já revelada, confira os atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar

A lista da convocação da Seleção Brasileira com os 26 jogadores para a Copa do Catar entre novembro e dezembro finalmente foi revelada. O técnico Tite vai levar Neymar, Vini Júnior, Everton Ribeiro e Pedro para o Mundial, enquanto a presença de Daniel Alves foi bastante criticada. Em sua opinião, Tite acertou na convocação?

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar em 24 de novembro, contra a Sérvia.

Estão confirmados Neymar, Vini Junior, Pedro, Antony e Casemiro, enquanto Philippe Coutinho e Guilherme Arana, por lesões, e Gabigol ficaram de fora. Porém, nomes como Gabriel Jesus e Daniel Alves levantaram polêmicas nas redes sociais.

Daniel Alves, aos 39 anos, não faz uma boa temporada no Pumas, do México. Foram apenas 12 partidas com quatro assistências e nenhum gol, sendo uma vitória, seis derrotas e cinco empates. O desempenho do lateral no elenco mexicano também é alvo dos próprios mexicanos.

Convocação de Tite para a Copa de 2022

Na lista de jogadores convocados por Tite ao Mundial, o goleiro Alisson, do Liverpool, Neymar, do PSG e Vinicius Junior, do Real Madrid, já eram esperados.

A novidade ficou com Everton Ribeiro e Pedro, ambos do Flamengo, assim como Bremer, da Juventus, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Bruno Guimarães, do Newcastle, também marca presença no elenco. O time titular da Copa ainda não é certo, uma vez que muitas peças serão disponibilizadas na mão do treinador.

GOLEIROS:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS:

Daniel Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

ZAGUEIROS:

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

MEIAS:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES:

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Grupo do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Na primeira fase serão três rodadas disputadas em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate um para ambos.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. A Seleção, se vencer, pode pegar Portugal, Gana, Uruguai ou Coréia do Sul na primeira etapa do mata-mata.

Confira todos os grupos da Copa de 2022 no Catar.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

