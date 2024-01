Que dia começa o Brasileirão 2024? Times, data e como funciona

O Brasileirão 2023 acabou, mas o torcedor já quer saber quando vai começar a próxima temporada do maior campeonato de futebol do país. Além do Palmeiras, atual campeão brasileiro, outros 19 clubes vão disputar a primeira divisão no ano que vem em pontos corridos.

Quando vai começar o Brasileirão 2024?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem início marcado para 14 de abril de 2024, domingo, mas a CBF realizará no dia anterior, 13, um jogo de abertura com equipes, horário e local a serem definidos pela entidade. Esta é a grande novidade da próxima temporada.

Sobre a partida inaugural, o ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que o duelo será uma grande festa para celebrar o início do campeonato. No entanto, detalhes como quem irá jogar ou como vai ser o embate não foram revelados.

Como de costume, o Brasileirão começa logo após os Estaduais ao redor do Brasil. As rodadas do campeonato são disputadas sempre às quartas, quintas, sábados, domingos e as vezes na segunda-feira, a depender da programação.

Em 2024, a CBF também assegurou que as paralisações em períodos da Data FIFA serão mantidas, assim como a Copa do Brasil também será disputada em jogos de ida e volta aos domingos.

Acompanhe a seguir o calendário das principais competições de 2024, de acordo com a CBF.

Campeonatos Estaduais: 21/01 a 07/04

Copa do Brasil: 21/02 a 10/11

Série A: 14/04 a 08/12

Série B: 20/04 a 26/11

Série C: 21/04 a 20/10

Série D: 21/04 a 29/09

Supercopa do Brasil: 03/02

Relembre: Quem ganhou o Brasileirão 2023: Palmeiras é campeão pela 12ª vez

Como funciona pontos corridos?

No sistema de pontos corridos, os 20 participantes duelam entre si por dois turnos, sendo uma vez como anfitrião e a outra como visitante contra o mesmo oponente. Cada turno tem 19 rodadas, somando 38 no total, onde a vitória dá 3 pontos e o empate garante 1 para os dois times.

Cada ponto que o elenco marca lhe garante uma melhor posição na tabela. Ao fim da temporada, o time com a melhor campanha fica com o título brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série B, a segunda divisão. Em caso de empate na pontuação entre dois ou mais times, a CBF utiliza critérios de desempate.

O Campeonato Brasileiro da Série A passou a ser disputado sob o sistema de pontos corridos em 2003, quando a CBF decidiu adotar o modelo no Brasil, seguindo o exemplo de grandes campeonatos da Europa, como o Inglês, Espanhol e Francês.

O último campeão da era mata-mata foi o Santos, em 2002, quando venceu o Corinthians nas duas partidas da final. No ano seguinte, em 2003, o Cruzeiro conquistou a primeira taça do Brasileirão sob o modelo de pontos corridos. Na era dos pontos corridos, o Palmeiras e o Corinthians são os maiores campeões, com quatro títulos cada, seguido do Cruzeiro, Flamengo e São Paulo com três, Fluminense com dois e Atlético MG e Santos com um.

Quais equipes vão jogar o próximo Brasileirão?

Além do Palmeiras, também vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A no ano que vem Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, RB Bragantino, Fluminense, Athletico PR, Interncional, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense.

América Mineiro, Goiás, Coritiba e Santos foram rebaixados para a segunda divisão, enquanto Vitória, atual campeão da Série B, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense conquistaram o acesso para a elite do futebol.

Quando é a última rodada do Brasileirão?

De acordo com o calendário da CBF, a última rodada do Brasileiro no ano que vem vai ser em 08 de dezembro de 2024, domingo. Como manda a tradição, todos os jogos acontecem no mesmo dia e no mesmo horário.

O calendário do campeonato ainda não está definido, portanto não dá para saber quais serão os jogos da última rodada. No entanto, como o Brasileiro é disputado em turno e returno, é possível notar que 38ª rodada vai ter a mesma programação da 19ª, a última do primeiro turno.

Na temporada passada, a final do Brasileirão estava marcada para acontecer no domingo, 03 de dezembro, mas com jogos atrasados, a CBF decidiu atrasar três dias, e deixar em 06 de dezembro com todas as 20 equipes em campo. Ao fim da competição, o Palmeiras subiu no lugar mais alto do pódio com a taça na mão.

A logística é fazer com que partidas atrasadas não atrasem a final do Brasileirão.

Onde assistir o Campeonato Brasileiro em 2024?

Por mais uma temporada, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A pertencem com exclusividade à Rede Globo. Na TV aberta, a Globo transmite até dois jogos por rodada, em diferentes estados, sempre aos domingos e as quartas.

Enquanto isso, na TV paga, os canais Sportv exibem até três jogos por rodada para todo o país, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. É necessário ter os canais esportivos na programação.

Para quem gosta de curtir na internet, a opção é o Globoplay, serviço de streaming da Globo para assinantes. É possível ver a retransmissão da TV aberta de graça, enquanto os canais Sportv só estão disponíveis no pacote 'Globoplay + canais ao vivo'.

