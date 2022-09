Que horas é o jogo do Corinthians hoje x América-MG; onde assistir (18/09)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Corinthians e América-MG se enfrentam no domingo em Belo Horizonte pela temporada 2022-23 da Série A do Brasileirão. Descubra aqui Que horas é o jogo do Corinthians hoje x América-MG e como assistir a transmissão ao vivo de qualquer lugar.

Com 36 pontos, o América-MG contabiliza dez vitórias, seis empates e dez derrotas na 8ª posição. Já o Corinthians soma 44 pontos e vem na 5ª posição, com possibilidade de retomar a vice-liderança da tabela.

Que horas é o jogo do Corinthians x América-MG

Aqui você encontra o horário de início desta partida de futebol do Brasileirão e como assistir ao vivo. O jogo do Corinthians América Mineiro vai passar no Premiere às 18 horas (Horário de Brasília). O torcedor também tem a possibilidade de assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal do Premiere exibe todas as emoções do embate entre América e Corinthians. Entretanto, o pacote de canais só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade entre valores que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90.

A opção para quem não possui a TV fechada é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível tanto pelo celular como no tablet, computador e smart TV. O torcedor que já é assinante acessa a plataforma com o e-mail e a senha como e quando quiser.

Para se tornar assinante basta acessar www.globoplay.globo.com e, pelos valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, inserindo o e-mail e a senha no cadastro.

Horário: 18h

Local: Estádio Independência

Onde assistir: Premiere e Globoplay

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

