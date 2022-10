Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje? Onde vai passar e palpites – 05/10

Já garantido com o acesso até a elite, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, para enfrentar o Ituano, pela 33ª rodada do Brasileirão. Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje vai ser às 21h30 (horário de Brasília), por isso saiba onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Mineirão, em Belo Horizonte.

O estádio é o maior do estado, responsável por receber eventos, shows, comemorações e palestras. A capacidade é de 62 mil torcedores. Nesta quarta-feira, o espaço promete estar lotado com os torcedores da Raposa prontos para apoaiarem o elenco.

No horário de Brasília, a transmissão começa às nove e meia da noite, enquanto estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem fuso horário diferente.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje

Cruzeiro x Ituano hoje vai passar na Globo e Premiere, às 21h30, no horário de Brasília, quarta-feira em 5 de outubro de 2022, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A Globo é quem vai transmitir o Cruzeiro hoje para todo o estado de MG ao vivo. A emissora carioca não disponibilizou quem será o responsável pela narração do embate, assim como os comentaristas que farão parte da equipe.

Outra opção para acompanhar ao jogo desta quarta-feira vai ser o Premiere, pay-per-view disponível apenas na TV fechada por valor extra na mensalidade. Se preferir, também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming com aplicativo para celular, tablet, computador e smartv por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Data: 5 de outubro de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Léo Pais, Willian Oliveira, Felipe Machado; Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Escalação do Ituano: Jefferson; Raí Ramos, Lucas, Rafael Pereira, Roberto; Caíque, Lucas, Leó Ceará; Aylon, Gabriel Barros e Brenner.

Já classificado para a Série A de 2023, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira apenas com o intuito de conquistar os três pontos para soltar o grito de campeão. Depois de três anos, o elenco mineiro estará de volta na elite de futebol. Líder com 71 pontos, contabiliza vinte e uma vitória, oito empates e três derrotas com a melhor campanha da temporada até aqui.

Do outro lado, o Ituano ainda sonha com a possibilidade de conquistar o acesso. Para isso, terá de vencer o jogo desta quarta-feira e torcer por tropeços do Vasco, Sport, Sampaio Corrêa e Londrina também. Em sétimo lugar com 47 pontos, contabiliza doze vitórias, onze empates e nove derrotas com o total de 36 gols marcados e 28 derrotas.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Cruzeiro.



