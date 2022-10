Que horas é o jogo do Fluminense hoje e onde vai passar na TV – 09/10

Pronto para retomar a vice-liderança do Brasileirão, o Fluminense recebe o América Mineiro neste domingo, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada da competição. Que horas é o jogo do Fluminense hoje vai ser às 18h (Horário de Brasília), por isso saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje vai começar às 18h, seis da tarde (horário de Brasília), com transmissão do Premiere em todos os estados do Brasil ao vivo.

Procura saber onde assistir ao jogo entre Fluminense e américa MG neste domingo? O pay-per-view é o grande responsável por transmitir a partida ao vivo em todos os estados do país. No entanto, o pacote de canais de futebol só está disponível para assinantes na TV fechada por valor extra.

Para quem não tem a operadora de canais, dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de canais por assinatura. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso à filmes, séries, canais e novelas da emissora carioca.

O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador e smartv,

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

>

Fluminense x Atlético MG: como vem as equipes?

O desempenho recente do Fluminense preocupa os torcedores. Com duas derrotas seguidas no Brasileirão durante as últimas semanas, o clube perdeu a vice-liderança para o Internacional e despencou até a quinta posição com 51 pontos, com quinze vitórias, seis empates e nove derrotas. Se vencer, poderá retornar até o G4 da competição.

Para o confronto deste domingo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Luan Freitas e Matheus Ferraz, ambos lesionados.

De acordo com o jornal Lance, a Provável escalação do Fluminense para hoje: Fábio; David Braz, Felipe Melo, Wellington, Duarte; Yago Felipe, Nathan; Willian e Arias.

Do outro lado, o América corre contra o tempo para conquistar uma vaga em torneios internacionais na próxima temporada, de preferência a Libertadores. Em oitavo lugar com 42 pontos, o elenco mineiro soma doze vitórias, seis empates e doze derrotas com 12 gols marcados e 27 sofridos, com o terceiro pior ataque.

Para o duelo deste domingo, Vagner Mancini deve repetir a escalação da rodada passada, divulgada pelo clube momentos antes do embate na última quinta-feira.

Provável escalação do América MG: Matheus; Patric, Potiguar, Eder, Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal, Alê; Mastriani, Aloísio e Everaldo.

+

Últimos jogos de Fluminense x América MG:

Na última quarta-feira, 5 de outubro, o Fluminense foi derrotado pelo Atlético Goianiense em 3 a 2, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Do outro lado, o América Mineiro no dia seguinte, quinta-feira, perdeu por 2 a 1, em casa, para o São Paulo na 30ª rodada do Brasileirão.

+

Agenda de jogos do Brasileirão hoje

Neste domingo, seis partidas serão disputadas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, válida pelo segundo turno da competição.

O destaque fica para o jogo entre o São Paulo e Botafogo, além do encontro de Atlético MG e Ceará. Por isso, confira todos os horários dos jogos para não perder nada.

Cuiabá 1 x 2 Flamengo

Corinthians 2 x 1 Athletico PR

Domingo (09/10):

Internacional x Goiás – 11h

São Paulo x Botafogo – 16h

Fortaleza x Avaí – 16h

Coritiba x RB Bragantino – 18h

Atlético MG x Ceará – 18h

Fluminense x América MG – 18h

Segunda-feira (10/10):

Atlético GO x Palmeiras – 18h30

Santos x Juventude – 20h

Você também vai gostar de ler: Última Copa do Mundo de Messi: argentino toma decisão na carreira