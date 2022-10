Jogo do Fluminense hoje onde vai passar? Horário ao vivo e palpite – 05/10

Atlético GO e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Atlético Goianiense busca os três pontos nesta quarta-feira diante do Fluminense, às 19h (Horário de Brasília), pela 30 rodada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira a transmissão do jogo do Fluminense hoje onde vai passar ao vivo.

Jogo do Fluminense hoje onde vai passar no Brasileirão

O jogo do Fluminense hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Além disso, o torcedor também pode assistir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Os canais estão disponíveis apenas na TV fechada, enquanto o Premiere só pode ser disponibilizado por valor extra na mensalidade em contato com a operadora. Para assistir, basta assinar por R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Para acompanhar pelo celular, a opção é o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes disponível também no aplicativo para tablet, computador e smartv. Os pacotes com novelas, filmes, séries e canais da Rede Globo saem por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Informações do jogo do Atlético GO x Fluminense hoje:

Data: 04/10/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir jogo de hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Últimos jogos de Atlético GO x Fluminense:

Fluminense 0 x 2 Atlético GO

Fluminense 0 x 0 Atlético GO

Atlético GO 1 x 0 Fluminense

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Escalação do Atlético GO x Fluminense

Escalação do Atlético GO: Renan; Arthur, Wanderson, Lucas, Dudu; Baralhas, Willian Maranhão, Airton; Luiz Fernando, Churín e Wellington.

Escalação do Fluminense: Fábio; Calegari, Nino, Felipe Melo, Caio Paulista; André, Martinelli, Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano.

Na última rodada, o Atlético quebrou a sequência de sete rodadas sem vencer no Brasileirão ao vencer o Avaí fora de casa. Nesta quarta-feira, terá o objetivo de pontuar novamente os três pontos para seguir vivo na briga contra o provável rebaixamento. Em 19º lugar com 25 pontos, conquistou seis vitórias, sete empates e dezesseis derrotas com título de terceira pior defesa, com 45 gols sofridos.

Do outro lado, o Fluminense faz uma boa campanha nesta reta final de temporada. Em terceiro lugar com 51 pontos, está atrás apenas do líder Palmeiras e do vice Internacional, com dois pontos a menos do que o gaúcho. O elenco de Fernando Diniz ainda sonha com a primeira posição, enquanto acumula quinze vitórias, seis empates e oito derrotas, com o terceiro melhor ataque graças à German Cano, Arias, Ganso e Matheus.

Chances do Fluminense ser campeão

Com doze pontos a menos que o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, o Fluminense se mantém em terceiro lugar com 51 pontos, conquistados em vinte e nove rodadas.

O Fluminense tem 0.50% de chances de ser campeão, embora ainda sonhe com a possibilidade. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo é atualizado diariamente assim que a rodada acaba.

O Palmeiras se mantém como o grande favorito. A única possibilidade de perder o título é se sofrer derrotas daqui para frente em todos os jogos, o que não parece provável.

