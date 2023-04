O Palmeiras acumula mais vitórias do que o Corinthians no histórico do Dérbi Paulista

Que horas é o jogo do Palmeiras e Corinthians hoje no Brasileirão – 29/04

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Palmeiras e Corinthians vão disputar o Dérbi neste sábado, 29 de abril, às 18h30 (Horário de Brasília), no Allianz Parque. Com transmissão no pay-per-view para todo o país, confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O clássico paulista é muito importante para os dois elencos de Palmeiras e Corinthians hoje, às 18h30. A vitória garante o elenco na parte de cima da classificação do Brasileiro, além de dar o gás necessário para melhorar o desempenho nos próximos jogos.

O Verdão ocupa a quarta posição com quatro pontos, enquanto o Timão está em 14º com três pontos.

Horário do clássico Palmeiras e Corinthians hoje

A partir das 18h30 desse sábado começa o jogo com uma das maiores rivalidades do Brasil: Palmeiras x Corinthians. A partida do Allianz terá transmissão do Premiere, que dá para assistir pelo GloboPlay e também no aplicativo do Premiere.

Os dois só estão disponíveis para quem é cliente. Dá para ver no computador, nos respectivos sites, ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Data: 29 de abril de 2023

Local: Allianz Parque - São Paulo

Onde assistir ao vivo: Premiere e GloboPlay

Horário do jogo: 18h30 (horário de Brasília)

Escalações de Palmeiras x Corinthians

Como os dois times vão jogar a Libertadores no meio da semana, o elenco pode ser misto hoje.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera, Chrystian; Giuliano, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Já tem novo técnico no Corinthians?

O Corinthians ainda não tem um novo treinador. Na última quarta-feira, quando venceu o Remo nos pênaltis e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil, o técnico Cuca decidiu deixar o comando do elenco alvinegro por decisões pessoais.

Com isso, o presidente Duilio Monteiro Alves busca um novo nome no mercado para assumir o cargo. Neste sábado, o ex-jogador do Corinthians e treinador do sub-20, Danilo, vai comandar o grupo. No radar da diretoria estão Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e até Tite.

A preparação para o Derby! ⚽️🏃🏻 📹 Raphael Martinez / Hugo Rodrigues #VaiCorinthians pic.twitter.com/6rcUhckdhE — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2023



