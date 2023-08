Que horas é o jogo do Palmeiras hoje contra o Cuiabá (19/08/23)

Estava com saudades? Hoje tem jogo do Palmeiras na 20ª rodada do Brasileirão contra o Cuiabá neste sábado, 19 de agosto, na Arena Pantanal, com o pontapé inicial às 18h30, horário de Brasília. A transmissão e os detalhes você confere a seguir.

Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje

Para assistir o jogo do Palmeiras e Cuiabá basta ligar no Premiere, na TV paga, a partir das 18h30, horário de Brasília, disponível em operadoras de televisão por assinatura. Quem tem a assinatura avulsa do pay-per-view também pode acompanhar a partida no aplicativo ou no site.

O Cuiabá vem de derrota para o Athletico Paranaense no fim de semana, caindo para o oitavo lugar com 28 pontos, conquistados em oito vitórias, quatro empates e sete derrotas. O treinador Antônio de Oliveira vai escalar o time completo neste sábado com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme; Raniele, Fernando Sobral, Ceppelini; Clayson, Jonathan Cafu e Deyverson.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, treze a menos do que o líder Botafogo. Como vai disputar a Libertadores no meio da semana, o treinador Abel Ferreira deverá optar por um time misto hoje com Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony.

Horário: 18h30

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Premiere

Relembre quantos Brasileirões o Palmeiras tem

Como assistir Palmeiras no Globoplay?

Além de ver os jogos de futebol do Premiere na televisão, também é possível ver a programação na tela do seu dispositivo móvel com apenas um clique. Como o pay-per-view pertence ao Grupo Globo, a plataforma de streaming Globoplay disponibiliza a retransmissão do serviço.

No entanto, lembre-se que é necessário obter o combo 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay + Premiere', pagando o valor mensal ou anual.

Passo 1) Acesse www.globoplay.globo.com, escolha a opção 'Entrar' no menu superior e digite o seu login e a senha no espaço em branco. Depois que confirmar o seu email retorne ao menu principal, vá na opção 'Agora na TV' e assista a programação do Premiere ao vivo.

Passo 2) Entre no aplicativo do Globoplay, clique em 'Entrar' e insira o seu nome de usuário e senha e aperte o confirmar. Ao retornar o menu principal, escolha a opção 'Agora' no menu inferior e escolha o canal Premiere.

Qual o adversário do Palmeiras na Libertadores nas quartas de final?

O Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira, time da Colômbia, nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta-feira, 23 de agosto, Estádio Hernán Ramírez Villegas, casa do Deportivo, na Colômbia.

O alviverde venceu o Atlético Mineiro enquanto os colombianos passaram do Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana.

Jogo de ida:

Deportivo Pereira x Palmeiras - 21h30 - quarta-feira, 23/08 - Estádio Hernán Ramírez Villegas

Jogo de volta:

Palmeiras x Deportivo Pereira - 21h30 - quarta-feira, 30/08 - Allianz Parque

